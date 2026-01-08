Trump se enfrenta a una inusual oposición republicana en el Congreso

Por Nolan D. McCaskill

WASHINGTON, 8 ene (Reuters) -

Se espera que la Cámara de Representantes de Estados Unidos anule el jueves dos vetos emitidos por el presidente Donald Trump en una rara división entre el presidente republicano y sus aliados en el Congreso.

Se trata de un desafío inusual por parte del Congreso, controlado por los republicanos, que ha respaldado en gran medida a Trump durante su primer año en el cargo, ya que ha cancelado miles de millones de dólares en gastos, ha aumentado los aranceles y ha tomado medidas en otras áreas que normalmente se manejan en el Capitolio.

El mes pasado, Trump vetó un proyecto de agua potable de US$ 1.300 millones en Colorado, alegando que la comunidad local debía financiarlo, y un proyecto de US$ 14 millones en el Parque Nacional de los Everglades que habría beneficiado a la tribu de nativos americanos Miccosukee, que luchó contra un centro de detención de inmigrantes conocido como "Alligator Alcatraz" que posteriormente fue clausurado.

Ambos proyectos habían sido aprobados por unanimidad en el Congreso.

Los demócratas de Colorado han acusado a Trump de utilizar el veto para castigar al estado por encarcelar a Tina Peters, una exresponsable electoral declarada culpable de manipular las máquinas de votación en las elecciones presidenciales de 2020.

Para anular los vetos de Trump, tanto la Cámara de Representantes como el Senado necesitan superar una mayoría de dos tercios. Se espera que la Cámara de Representantes alcance ese umbral, mientras que no es seguro que el Senado celebre una votación.

Esta no sería la primera ruptura del Congreso con Trump.

El Senado ha rechazado los llamamientos de Trump para cambiar las reglas que dan a los demócratas cierto poder en esa cámara.

Los legisladores también votaron abrumadoramente para forzar la divulgación de los archivos de la investigación federal del difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Trump apoyó su divulgación una vez que quedó claro que la votación prosperaría.

Trump vetó 10 proyectos de ley en su primer mandato como presidente. El Congreso solo anuló un veto.

