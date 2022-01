Trump se lamenta por que Pence no anulara la elección de Biden

El expresidente estadounidense Donald Trump ha insinuado que quer铆a que quien fuera su vicepresidente, Mike Pence, hubiese anulado el 6 de enero de 2021 las elecciones presidenciales en las que fue derrotado por el actual presidente, Joe Biden.

"Mike Pence ten铆a derecho a cambiar el resultado y (los dem贸cratas) quieren ahora quit谩rselo. Desgraciadamente (Pence) no ejercit贸 esa competencia. 隆Podr铆a haber anulado las elecciones!", ha afirmado Trump en un comunicado publicado este domingo a 煤ltima hora.

Es la primera vez que Trump apoya tan abiertamente la teor铆a de que Pence, en calidad de vicepresidente y por tanto de presidente del Senado, podr铆a haber anulado los resultados en los estados en los que considerara que se hab铆a cometido fraude electoral a favor de Biden, como sostienen Trump y sus simpatizantes.

"Si el vicepresidente no ten铆a 'ning煤n derecho' a cambiar los resultados de las elecciones presidenciales en el Senado, a pesar del fraude y las numerosas irregularidades, 驴por qu茅 los dem贸cratas y los republicanos solo de nombre como Susan Colins 'La Chiflada' est谩n intentando desesperadamente aprobar una ley que no permita al presidente cambiar los resultados de las elecciones?", ha afirmado Trump, seg煤n recoge el diario 'The Washington Post'.

Trump se refiere a la propuesta de reforma de la Ley de Recuento Electoral, una norma de redacci贸n vaga que sin embargo establece claramente que la labor del vicepresidente es ceremonial y no le otorga competencia alguna para anular el resultado de unas elecciones presidenciales.

La congresista dem贸crata Zoe Lofgren ha explicado que la revisi贸n de la norma se debe a que ha quedado obsoleta y a que otros congresistas han intentado aprovecharse de su "ambig眉edad" en ciertos temas. "Pero francamente pienso que las funciones del vicepresidente no se van a tocar", ha afirmado en declaraciones a la CNN.

Lofgren, que participa en la comisi贸n de investigaci贸n del asalto al Capitolio del 6 de enero perpetrado precisamente por simpatizantes de Trump para evitar la certificaci贸n de la victoria electoral de Biden, ha ironizado con que "entonces Kamala Harris --actual vicepresidenta-- elegir谩 qui茅n ser谩 el pr贸ximo presidente".

Para el miembro republicano de la C谩mara de Representantes Adam Kinzinger estas palabras de Trump "son un reconocimiento (de culpa) y unas declaraciones enormemente antiestadounidenses". "Es el momento de que todos los l铆deres republicanos escojan un bando... O Trump o la Constituci贸n. Ya no hay medias tintas en la defensa de nuestra naci贸n", ha afirmado en Twitter.