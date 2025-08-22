Trump se marca Chicago como próximo objetivo en su campaña de seguridad

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Chicago será el próximo objetivo de su Gobierno dentro de la controvertida campaña para mejorar la seguridad de las ciudades que, supuestamente, tienen niveles altos de criminalidad.

Trump ya ha autorizado el despliegue de la Guardia Nacional en la capital estadounidense, Washington DC, y anticipa que "después" pondrá "otro lugar" en su lista. "Vamos a hacer que nuestras ciudades sean muy seguras", ha argumentado, durante una declaración en el Despacho Oval en la que ha aludido a Chicago sin dar detalles sobre la intervención que prepara.

"Chicago es un desastre", ha asegurado, criticando también en este caso la "incompetencia" del alcalde Brandon Johnson, miembro del Partido Demócrata. Según Trump, ya hay "mujeres guapas afroamericanas" que le piden intervenir cuanto antes para frenar la violencia de las armas.

Trump, que se ha mostrado también dispuesto a "ayudar" en Nueva York, ha alegado en estos últimos días que sus esfuerzos por federalizar la seguridad de Washington ya han comenzado a surtir efectos y, por ahora, no contempla plazos para retirar de las calles a los efectivos de la Guardia Nacional.