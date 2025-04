Trump se muestra abierto a reunirse con líderes de irán y ve posible acuerdo: entrevista con time

Por Jana Choukeir

25 abr (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está abierto a reunirse con el líder supremo o el presidente de Irán y que cree que ambos países alcanzarán un nuevo acuerdo sobre el controvertido programa nuclear de Teherán.

Sin embargo, Trump, que en 2018 sacó a Estados Unidos de un acuerdo nuclear ahora moribundo entre Teherán y las potencias mundiales, repitió una amenaza de acción militar contra Irán a menos que se alcance con rapidez un nuevo pacto para evitar que desarrolle armas nucleares.

En una entrevista realizada el 22 de abril con la revista Time y publicada el viernes, Trump dijo: "Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Irán" tras las conversaciones indirectas entre ambos países de la semana pasada, en las que acordaron elaborar un marco para un posible pacto. Un funcionario estadounidense afirmó que las conversaciones dieron paso a "avances muy positivos".

A la pregunta de Time de si está dispuesto a reunirse con el líder supremo iraní, Alí Jamenei, un hombre de línea dura antioccidental que tiene la última palabra en todas las grandes políticas de Estado, o con el presidente reformista Masud Pezeshkian, Trump respondió: "Claro".

Las conversaciones a nivel de expertos se reanudarán el sábado en Omán, que ha actuado como intermediario entre los adversarios de larga data, con una tercera ronda de discusiones nucleares de alto nivel prevista para el mismo día.

Israel, estrecho aliado de Estados Unidos y principal enemigo de Irán en Oriente Medio, calificó como una "amenaza existencial" la escalada del programa de enriquecimiento de uranio de Teherán, potencial vía para la fabricación de bombas nucleares.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha pedido el desmantelamiento completo de las capacidades nucleares de Irán, afirmando que las medidas parciales no bastarán para garantizar la seguridad de Israel.

Preguntado sobre si le preocupa que Netanyahu arrastre a Estados Unidos a una guerra con Irán, Trump respondió: "No". Sin embargo, cuando se le preguntó si Washington se uniría a una guerra contra Irán si Israel toma medidas, afirmó que "puede que entre de muy buena gana si no conseguimos un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, me pondré al frente".

(Editado en español por Carlos Serrano)