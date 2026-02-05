Trump se niega a elegir entre Vance y Rubio en el debate sobre el sucesor en 2028

Por Steve Holland

WASHINGTON, 4 feb (Reuters) -

El presidente Donald Trump se negó el miércoles a tomar partido en el debate ⁠sobre si su vicepresidente, JD ⁠Vance, o su secretario de Estado, Marco Rubio, serían los más probables sucesores en la campaña presidencial republicana de 2028.

Vance, exsenador republicano por Ohio, ⁠ha dicho ‌que hablará con ​Trump sobre la posibilidad de presentarse después de las elecciones de mitad de mandato ​de noviembre.

También se especula entre los miembros del Partido Republicano con que Rubio, ‌exsenador por Florida que se presentó a las primarias ‌presidenciales del Partido Republicano en ​2016 y perdió frente a Trump, pueda aspirar a la presidencia.

Rubio no ha cerrado la puerta a presentarse en 2028, pero ha elogiado a Vance como un candidato potencial fuerte.

Trump dijo que "se inclinaría" por respaldar a un sucesor cuando se le preguntó sobre Vance y Rubio durante una entrevista con NBC News, pero añadió que no quería entrar en el tema ahora.

"Quedan tres años. No quiero, ⁠ya sabes, tengo a dos personas que están haciendo un gran trabajo. No quiero tener una discusión con ​ellos, o no quiero usar la palabra 'pelea', porque no sería una pelea. Pero mira, JD es fantástico y Marco es fantástico", dijo Trump.

Trump ha dicho a menudo que los dos hombres deberían presentarse juntos en la misma candidatura. Las elecciones de 2028 se caracterizarán por una carrera muy abierta tanto en el lado republicano como en el demócrata, y se ⁠espera que haya muchos candidatos.

En un posible guiño a Rubio, el jefe de la diplomacia del país, ​Trump dijo de la pareja: "Diría que uno es ligeramente más diplomático que el otro".

Los calificó a ambos como hombres de gran inteligencia.

"Creo que hay una diferencia de estilo", dijo Trump. "Ya sabes, puedes ver ‍el estilo por ti mismo. Pero ambos son muy capaces. Creo lo siguiente: la combinación de JD y Marco sería muy difícil de superar, creo. Pero en política nunca se sabe, ¿verdad?"

En la entrevista, Trump también volvió a jugar con la posibilidad de buscar un tercer mandato inconstitucional. El año pasado coqueteó ​con la idea, pero luego la abandonó.

Cuando se le preguntó si veía "algún escenario" en el que siguiera siendo presidente cuando comience el mandato del próximo presidente en enero de 2029, Trump respondió: "No lo sé. Sería interesante". (Información de ‍Steve Holland; edición de Edwina Gibbs; edición en español de María Bayarri Cárdenas)