Trump se niega a establecer un calendario concreto sobre el desarme de Hamás pero ve imperativo que suceda

MADRID, 19 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, todavía no contempla una fecha límite para que las milicias del movimiento islamista palestino Hamás depongan las armas pero ha avisado que es una circunstancia que tendrá que ocurrir, tarde o temprano, para garantizar la paz en Gaza.

Hamás ya ha avisado que no tiene intención de quedarse con las manos vacías aunque ha dejado entrever que admitiría cierto tipo de desarme si sus fuerzas se integraran en un "Ejército palestino unificado".

"Prometieron que lo harían", ha indicado Trump en comentarios a Fox News donde ha abordado las acusaciones vertidas contra Hamás por matar a milicias rivales en la Franja.

"Son gente muy violenta. Es una parte del mundo muy violenta. Nadie ha visto jamás semejante violencia", se ha limitado a estimar el presidente estadounidense.

De vuelta al calendario, Trump ha indicado que "no existe un calendario concreto de desarme".

"Es una especie de línea de tiempo que me estoy marcando yo, pero si en un momento dado no hacen lo que tienen que hacer", ha avisado, "lo haré yo por ellos".

