Trump se plantea un nuevo despliegue de la Guardia Nacional para combatir el crimen en Baltimore

MADRID, 24 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha centrado este domingo sus miras en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, como el escenario de un posible despliegue de la Guardia Nacional para combatir el crimen, como ya ha hecho en Washington D.C., y como ha avisado hace unas horas con el también bastión demócrata de Chicago.

Trump ha recogido el guante lanzado por el gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, que este pasado viernes invitó al mandatario a dar un paseo juntos por la ciudad para comprobar de verdad la situación de seguridad. Una propuesta "en un tono bastante sucio y provocador", según el presidente norteamericano.

"¿Debo entender que estamos hablando de Baltimore, que está fuera de control, que esta plagada de crímenes? Porque, como presidente, preferiría que la limpiara primero antes de darme un 'paseo'", ha respondido.

El presidente ha asegurado que "si Moore necesita ayuda", no tendrá dudas "en mandar a las 'tropas' para limpiar la ciudad de crimen a toda velocidad", según ha publicado en su plataforma Truth Social.

"Cuando ya no haya crímenes ni asesinatos en Baltimore, entonces me daré un paseo con él", ha zanjado el mandatario.