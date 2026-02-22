Trump se pregunta por qué Irán no ha "capitulado" ante mayor presencia militar de EE. UU., dice Witkoff

22 feb (Reuters) - El presidente estadounidense, Donald Trump, siente curiosidad por saber por qué Irán aún no ha "capitulado" y aceptado frenar su programa nuclear, mientras Washington refuerza su capacidad militar en Oriente Medio, dijo el enviado especial del presidente republicano, Steve Witkoff.

"No quiero utilizar la palabra 'frustrado', porque él entiende que tiene muchas alternativas, pero siente curiosidad por saber por qué no lo han hecho (...) No quiero utilizar la palabra 'capitulado', pero por qué no han capitulado", dijo Witkoff durante una entrevista el sábado en el programa "My View with Lara Trump" de Fox News, presentado por la nuera del presidente.

"¿Por qué, bajo esta presión, con la cantidad de poderío naval y marítimo que hay allí, no han acudido a nosotros y nos han dicho: 'Proclamamos que no queremos armas, así que esto es lo que estamos dispuestos a hacer'? Y, sin embargo, es difícil llevarlos a ese punto".

Trump ha ordenado un enorme despliegue de fuerzas en Oriente Medio y los preparativos para un posible ataque aéreo de varias semanas contra Irán. Irán ha amenazado con apuntar a las bases estadounidenses si es atacado.

IRÁN NIEGA QUE BUSQUE ARMAS NUCLEARES

Estados Unidos quiere que Irán renuncie al uranio enriquecido, que según Washington puede utilizarse para fabricar una bomba, que deje de apoyar a los militantes en Oriente Medio y que acepte límites a su programa de misiles.

Teherán dice que su programa nuclear es pacífico, pero está dispuesto a aceptar algunas restricciones a cambio del levantamiento de las sanciones financieras. Rechaza vincular esto a otras cuestiones, como los misiles y el apoyo a grupos armados.

"Han estado enriqueciendo mucho más allá de la cantidad necesaria para la energía nuclear civil. Alcanza hasta un 60% (de pureza fisionable)", afirmó Witkoff. "Probablemente estén a una semana de tener material industrial para fabricar bombas, y eso es realmente peligroso".

Un funcionario iraní de alto rango dijo el domingo a Reuters que Irán y Estados Unidos siguen teniendo opiniones divergentes sobre el alivio de las sanciones en las negociaciones.

Witkoff también dijo que se ha reunido, siguiendo instrucciones de Trump, con la figura de la oposición iraní Reza Pahlavi, hijo del sha derrocado en la Revolución Islámica de Irán de 1979. No dio más detalles sobre la reunión.

Pahlavi, que vive en el exilio, fue una figura aglutinadora para parte de la oposición iraní durante las manifestaciones antigubernamentales del mes pasado, en las que se cree que murieron miles de personas, los peores disturbios internos desde la época de la revolución.

A principios de febrero, Pahlavi dijo que la intervención militar estadounidense en Irán podría salvar vidas e instó a Washington a no prolongar demasiado las negociaciones con los líderes clericales de Teherán sobre un acuerdo nuclear. (Reporte de Gursimran Kaur en Bangalore. Edición de Peter Graff; Editado en Español por Ricardo Figueroa)