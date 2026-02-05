Trump se prepara para instalar una estatua de Colón cerca de la Casa Blanca

ANNAPOLIS, Maryland, EE.UU. (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump se prepara para instalar cerca de la Casa Blanca una réplica de una estatua del afamado explorador Cristóbal Colón, la cual fue arrojada al puerto de Baltimore durante su primer mandato en medio de protestas contra el racismo institucional.

John Pica, un cabildero de Maryland y presidente de Italian American Organizations United —una organización sin fines de lucro que promueve la cultura de los italoestadounidenses—, indicó que su grupo es propietario de la estatua y acordó prestarla al gobierno federal para su colocación en o cerca de la Casa Blanca.

En una entrevista, Pica dijo a The Associated Press que, cerca del Día de Colón el año pasado, un intermediario lo contactó para hablar sobre la estatua, y le dijo que la Casa Blanca quería obtener una estatua del explorador. Pica dice que su organización realizó una votación informal y decidió unánimemente enviar la estatua a la residencia presidencial. Firmaron el acuerdo de préstamo el miércoles.

Cuando se le preguntó si se sentía optimista de que la estatua realmente llegará a la Casa Blanca, Pica respondió: “Cautelosamente optimista, sí”. Se desconoce cuál será el momento para instalarla, señaló, pero agregó: “posiblemente dentro de dos semanas”.

El republicano Nino Mangione, delegado estatal de Maryland que ha trabajado con el grupo italoamericano para hallarle un nuevo hogar a la estatua después de que fue extraída del puerto, también confirmó los planes para la estatua, que fueron reportados por primera vez el miércoles por The Washington Post.

La Casa Blanca declinó comentar a la AP sobre los planes para la estatua, pero reafirmó la afinidad de Trump por Colón, cuyo legado es visto ahora en forma distinta por algunas personas a medida que historiadores y educadores dan a conocer cómo las figuras blancas europeas y sus descendientes trataron a los nativos americanos y a los africanos esclavizados para desarrollar el Nuevo Mundo.

“En esta Casa Blanca, Cristóbal Colón es un héroe”, dijo el portavoz de Trump, David Ingle. “Y seguirá siendo honrado como tal por el presidente Trump”.

Trump quiere dejar su propia huella en la historia estadounidense antes de la gran celebración del aniversario

Para Pica y su grupo, la colocación de la estatua en Washington celebraría a un italiano famoso que tiene un estatus icónico entre los italoamericanos. Para Trump, sería otro movimiento para reformar la narrativa de la historia de Estados Unidos en un momento en que la nación celebra el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

Trump respalda una visión tradicional de Colón como líder de la misión de 1492 que marcó el comienzo no oficial de la colonización europea en las Américas y el desarrollo del orden económico y político moderno. Pero en años recientes, Colón también ha sido reconocido como un ejemplo destacado de la conquista efectuada por Europa Occidental del Nuevo Mundo, sus recursos y sus nativos.

La estatua que ahora se dirige a Washington es una réplica de una derribada por manifestantes el 4 de julio de 2020 y arrojada al puerto interior de Baltimore, luego de que el público se enfureciera tras la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de la policía. Fue una de muchas estatuas de Colón que fueron vandalizadas aproximadamente al mismo tiempo, en medio de alegatos de los manifestantes de que el explorador italiano fue responsable del genocidio y la explotación de los pueblos nativos en las Américas.

“Yo estuve allí cuando la sacamos del puerto”, observó Mangione, y añadió que el artista Will Hemsley usó partes de la antigua estatua, la cual había sido develada durante la presidencia de Ronald Reagan, “para construir y restaurar una hermosa estatua completamente nueva”.

En años recientes, algunas personas, instituciones y entidades gubernamentales han reemplazado el Día de Colón con el reconocimiento del Día de los Pueblos Indígenas. En 2021, el presidente Joe Biden se convirtió en el primer mandatario de Estados Unidos en conmemorar el Día de los Pueblos Indígenas con un decreto.

La estatua podría no ser permanente

Pica enfatizó que su grupo presta la estatua y la reclamaría si un gobierno futuro quisiera retirarla.

Trump desestima el cambio en la perspectiva sobre Colón, diciendo que proviene de “incendiarios de izquierda” que distorsionan la historia y tergiversan la memoria colectiva de los estadounidenses.

“Estoy rescatando el Día de Colón de las cenizas”, declaró en abril pasado. En un reflejo de su retórica de campaña de 2024, se quejó de que “los demócratas hicieron todo lo posible para destruir a Cristóbal Colón, su reputación y a todos los italianos que tanto lo adoran”.

Trump emitió un decreto por el Día de Colón en octubre pasado e ignoró el Día de los Pueblos Indígenas. Elogió a Colón como “el héroe americano original, un gigante de la civilización occidental y uno de los hombres más valientes y visionarios que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra”.

Ese tributo reflejó la visión más amplia de Trump sobre la historia. El año pasado firmó una orden ejecutiva titulada “Restableciendo la verdad y la cordura a la historia estadounidense”, que lamentaba “un esfuerzo concertado y generalizado para reescribir la historia de nuestra nación” de una manera que tergiversa a Estados Unidos “como inherentemente racista, sexista, opresivo, o de otro modo irremediablemente defectuoso”.

Desde esa orden, el gobierno ha exigido una revisión exhaustiva de las exhibiciones en todos los museos del Smithsonian y ha presionado a las agencias del poder ejecutivo y a las entidades estatales y locales —especialmente colegios, universidades y escuelas— que reciben fondos federales para que reviertan sus iniciativas de promoción de la diversidad.

Barrow informó desde Atlanta. La periodista de The Associated Press Darlene Superville contribuyó a este despacho desde Washington.

