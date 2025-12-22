Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump se reúne con altos funcionarios de seguridad nacional el lunes, en momentos en que la Guardia Costera intensifica los esfuerzos para interceptar petroleros como parte de su campaña de presión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

El secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de la Marina John Phelan están programados para unirse a Trump, quien está de vacaciones en su resort Mar-a-Lago, para lo que la Casa Blanca llamó un "anuncio importante". Trump planea discutir una iniciativa de construcción naval en el evento, según un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizado para comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Sin embargo, la reunión de Trump también se produce en medio de la campaña de presión de cuatro meses sobre el gobierno de Maduro, que comenzó con el propósito declarado de frenar el flujo de drogas ilegales pero se ha convertido en algo más amorfo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha comenzado a evacuar a familias de diplomáticos de Venezuela, según un funcionario de inteligencia europeo que habló bajo condición de anonimato para discutir información sensible.

El funcionario dijo a Associated Press que las evacuaciones incluyen mujeres y niños y comenzaron el viernes. El funcionario señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia está evaluando la situación en Venezuela en "tonos muy sombríos". La Casa Blanca y el Kremlin no respondieron a solicitudes de comentarios.

En el Caribe, la Guardia Costera de Estados Unidos continuó el lunes por segundo día persiguiendo un petrolero sancionado que la administración Trump describe como parte de una "flota clandestina" que Venezuela está utilizando para evadir sanciones. El petrolero, agregó el funcionario, navega bajo bandera falsa y está bajo orden de incautación judicial de Estados Unidos.

Es el tercer barco perseguido por la Guardia Costera, que el sábado incautó un buque con bandera de Panamá llamado Centuries que, según funcionarios estadounidenses, era parte de la flota clandestina venezolana.

La Guardia Costera, con la asistencia de la Marina, incautó un petrolero sancionado llamado Skipper el 10 de diciembre, también parte de la flota de petroleros que, según Estados Unidos, opera al margen de la ley para mover carga sancionada. Ese barco estaba registrado en Panamá.

Trump, después de esa primera incautación, dijo que Estados Unidos llevaría a cabo un "bloqueo" de Venezuela. Trump ha dicho repetidamente que los días de Maduro en el poder están contados.

La semana pasada, Trump exigió que Venezuela devuelva activos que había incautado a compañías petroleras estadounidenses hace años, justificando nuevamente su anuncio de un "bloqueo" contra los petroleros sancionados que viajan hacia o desde el país sudamericano.

La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, cuya agencia supervisa la Guardia Costera, declaró el lunes en una aparición en "Fox & Friends" que los operativos contra los barcos buscan enviar "un mensaje al mundo de que la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede continuar, él debe irse, y que defenderemos a nuestra gente".

Mientras tanto, el Departamento de Defensa, bajo órdenes de Trump, continúa su campaña de ataques a embarcaciones más pequeñas en el Caribe y el Océano Pacífico oriental que, según alega, están transportando drogas a Estados Unidos y más allá.

Al menos 104 personas han sido muertas en 28 ataques conocidos desde principios de septiembre. Los ataques han enfrentado escrutinio por parte de legisladores estadounidenses y activistas de derechos humanos, quienes dicen que la administración ha ofrecido escasas pruebas de que son realmente traficantes de drogas y que los ataques equivalen a ejecuciones extrajudiciales.

Burrows reportó desde Londres.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.