Trump se reúne con el emir y el primer ministro de Catar en escala en vuelo a Asia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el sábado con el emir y el primer ministro de Catar —un aliado clave para preservar el frágil acuerdo de paz de Gaza— durante una escala para reabastecerse de combustible camino a Asia, informaron autoridades.

Los líderes cataríes abordaron el Air Force One cuando aterrizó en la base aérea de Al Udeid, el cuartel general de las fuerzas militares estadounidenses en la región, que alberga miles de tropas.

Trump afirmó que ambos dirigentes habían desempeñado un papel crucial en el proceso de paz de Medio Oriente y añadió que primer ministro, el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, había sido su "amigo ante el mundo".

