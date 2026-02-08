Trump se reunió con el presidente hondureño Asfura

7 feb (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la noche del sábado que se reunió en su residencia Mar-a-Lago en Palm Beach con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, a quien había dado su respaldo como candidato.

Trump afirmó que ambos países mantienen una estrecha colaboración en materia de seguridad y que están trabajando juntos para "combatir los peligrosos cárteles y narcotraficantes, y deportar a los inmigrantes ilegales y miembros de bandas fuera de Estados Unidos".

"Discutimos muchos otros temas, incluidos la inversión y el comercio entre nuestros dos países", agregó.

El político y empresario conservador tomó posesión como presidente de Honduras el mes pasado tras unas reñidas elecciones empañadas por acusaciones de fraude y tensiones políticas.

(Reporte de Akanksha Khushi en Bangalore. Edición de Shri Navaratnam. Editado en español por Natalia Ramos)