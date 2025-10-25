Trump se reunirá con líderes de Qatar camino a Asia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este sábado con el emir y el primer ministro de Catar, un país clave en la preservación del frágil acuerdo de paz en Gaza, durante una escala en el viaje a Asia, según informaron funcionarios.

Los líderes cataríes abordarán el Air Force One al final del día cuando aterrice para repostar en la base aérea de Al Udeid, sede regional de las fuerzas militares estadounidenses, indicó un funcionario de la Casa Blanca.

Trump viaja a Asia por primera vez desde que asumió el cargo en enero. Tiene en agenda dos cumbres regionales y una reunión cara a cara con el presidente chino Xi Jinping y espera encontrarse con el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y con el líder norcoreano Kim Jong Un.

En Catar, esta reunión previamente no anunciada también contará con la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recién llegado de un viaje a Israel para mantener el acuerdo de tregua en Gaza en pie.

Catar ha desempeñado un papel clave como mediador en las conversaciones indirectas entre Israel y la organización palestina Hamás desde el estallido de la guerra, y está entre los garantes del frágil acuerdo de paz, junto con Estados Unidos, Turquía y Egipto.

El emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, recibió esta semana al presidente turco Recep Tayyip Erdogan para discutir los próximos pasos altamente sensibles en el acuerdo, incluyendo el establecimiento de una fuerza de seguridad en Gaza y el destino de Hamás.

El primer ministro catarí, el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, también ha sido un negociador crucial desde el estallido de la guerra en Gaza tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023.

