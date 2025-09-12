Trump se reunirá con primer ministro qatarí tras ataque israelí en Doha

Por Jarrett Renshaw

NUEVA YORK, 12 sep (Reuters) - El presidente Donald Trump planeaba reunirse con el primer ministro qatarí en Nueva York el viernes, dijo un funcionario de la Casa Blanca, días después de que Israel, aliado de Estados Unidos, atacara a líderes de Hamas en Doha.

El funcionario no dio detalles sobre el momento de la reunión con el primer ministro qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, ni sobre su agenda.

Israel intentó matar a los líderes políticos de Hamas con un ataque en Qatar el martes, un ataque que corría el riesgo de hacer descarrilar los esfuerzos respaldados por Estados Unidos para negociar una tregua en Gaza y poner fin al conflicto de casi dos años.

El ataque fue ampliamente condenado en Oriente Medio y más allá como un acto que podría escalar las tensiones en una región ya en vilo.

Trump dijo que no estaba satisfecho con el ataque de Israel, que describió como una acción unilateral que no favorecía los intereses de Estados Unidos ni de Israel.

Washington cuenta con Qatar como un fuerte aliado del Golfo. Qatar ha sido uno de los principales mediadores en las largas negociaciones para un alto el fuego entre Israel y el grupo militante palestino Hamas en Gaza, para la liberación de los rehenes israelíes retenidos en Gaza y para un plan post-conflicto para el territorio.

El martes, Al-Thani culpó a Israel de intentar sabotear las posibilidades de paz, pero afirmó que Qatar no se arredraría en su papel de mediador.

El dirigente qatarí también se reunirá con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, según informó el Departamento de Estado a última hora del jueves.

(Reporte de Jarrett Renshaw; Redacción de Doina Chiacu; edición de Aidan Lewis. Editado en español por Natalia Ramos)