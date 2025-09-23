Trump se reunirá con representantes de países de mayoría musulmana para hablar de Gaza

Por Kanishka Singh y Steve Holland

WASHINGTON, 23 sep (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el martes con líderes y representantes de múltiples países de mayoría musulmana y abordará la situación en Gaza, sometida a un creciente asalto por parte de Israel, aliado de Washington.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el lunes a los periodistas que Trump mantendrá una reunión multilateral con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán. Una persona familiarizada con el asunto dijo que se hablará de Gaza.

Axios informó de que Trump presentará al grupo una propuesta para la paz y la gobernanza de posguerra en Gaza.

Además de liberar a los rehenes y poner fin a la guerra, se espera que Trump discuta los planes de Estados Unidos en torno a una retirada israelí y el Gobierno de posguerra en Gaza, sin la participación de Hamás, según Axios.

Washington quiere que los países árabes y musulmanes acepten enviar fuerzas militares a Gaza para permitir la retirada de Israel y garantizar la financiación de los programas de transición y reconstrucción, informó Axios.

Trump se dirigirá a la Asamblea General de la ONU el martes, un día después de que decenas de líderes mundiales se reunieran en las Naciones Unidas para respaldar un Estado palestino, un cambio diplomático histórico casi dos años después de la guerra de Gaza que se enfrenta a la feroz resistencia de Israel y Estados Unidos.

(Información de Kanishka Singh y Steve Holland en Washington; edición de Chris Reese y Michael Perry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)