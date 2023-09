El expresidente Donald Trump viajará la próxima semana a Michigan, un estado sin clara preferencia política, para reunirse con trabajadores automotrices en huelga en lugar de participar en el segundo debate presidencial del Partido Republicano, informó el lunes una persona al tanto de sus planes.

Trump, quien tampoco participó en el primer debate el mes pasado, ha indicado que ya está enfocado en los comicios de 2024 contra el presidente Joe Biden, al gozar de una amplia ventaja sobre sus rivales republicanos en los sondeos de cara a las primarias. El expresidente ha estado refiriéndose con frecuencia a la huelga en los últimos días, expresando su empatía hacia los trabajadores y acusando a Biden de tratar de destruir a la industria automotriz al impulsar el uso de vehículos eléctricos y otras políticas de energías verdes.

El viaje del próximo 27 de septiembre, el cual fue reportado en primera instancia por The New York Times, también incluirá un discurso en horario estelar, según la persona al tanto de los planes, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato antes de que el viaje se haga público.

Esa es la fecha en la que otros aspirantes republicanos se reunirán en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California, para el segundo debate del partido.

Cuando los demás aspirantes republicanos se reunieron el mes pasado en Milwaukee, Trump en su lugar participó en una entrevista con Tucker Carlson que fue grabada con anterioridad y se transmitió en X, la plataforma de redes sociales conocida anteriormente como Twitter, durante la primera hora del debate.

Trump ha intentado proyectarse como un paladín de los “hombres y mujeres olvidados” de la clase trabajadora, y pasó buena parte de su campaña de 2016 realizando eventos en poblados del Cinturón del Óxido — la franja industrial de Estados Unidos — que han caído en problemas por un menor enfoque en la actividad minera y manufacturera.

Hace unos meses, Trump visitó East Palestine, Ohio, después de que un tren se descarriló cerca del lugar, un viaje que sus colaboradores han considerado como un momento clave de su campaña mientras trataba de recuperarse de las derrotas en los comicios de mitad de mandato y mientras trataban de dejar atrás su derrota en 2020.

Ammar Moussa, un portavoz de la campaña de Biden, dijo el lunes: “Donald Trump irá a Michigan la próxima semana para mentirles a los trabajadores de Michigan y pretender que no pasó toda su fallida presidencia vendiéndolos a cada oportunidad. En lugar de defender a los trabajadores, Trump redujo impuestos para los supermillonarios mientras que las compañías automotrices cerraban sus puertas y enviaban empleos estadounidenses al extranjero”.

El lunes, el sindicato United Auto Workers y los tres grandes fabricantes de automóviles de Detroit reanudaron las conversaciones dirigidas a poner fin a una huelga que ya lleva cuatro días. Stellantis calificó las conversaciones de “constructivas”. Un portavoz de General Motors dijo que los representantes de la empresa y de UAW seguían negociando.

___

Los periodistas de The Associated Press Jill Colvin y Joey Cappelletti contribuyeron a este despacho.