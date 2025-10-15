Trump se reunirá con Xi Jinping, dice secretario del Tesoro de EEUU

WASHINGTON, 15 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, y funcionarios de ambos países están trabajando para concretar un encuentro, dijo el miércoles el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Bessent aseguró a CNBC que Estados Unidos no quería escalar un conflicto con China y no quería desvincularse de la segunda economía más grande del mundo.

Agregó que gracias a la confianza entre Trump y Xi el conflicto comercial entre ambos países no había escalado más. (Reporte de David Lawder y Andrea Shalal. Edición en español de Javier López de Lérida)