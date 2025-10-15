Trump se reunirá con Xi Jinping, dice secretario del Tesoro de EEUU
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
WASHINGTON, 15 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, y funcionarios de ambos países están trabajando para concretar un encuentro, dijo el miércoles el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Bessent aseguró a CNBC que Estados Unidos no quería escalar un conflicto con China y no quería desvincularse de la segunda economía más grande del mundo.
Agregó que gracias a la confianza entre Trump y Xi el conflicto comercial entre ambos países no había escalado más. (Reporte de David Lawder y Andrea Shalal. Edición en español de Javier López de Lérida)
LA NACION
Otras noticias de Donald Trump
Más leídas
- 1
La reunión de Trump y Milei en la Casa Blanca enfurece más a los demócratas por el auxilio financiero al Gobierno
- 2
El curioso spot de La Libertad Avanza protagonizado por Santilli y Reichardt: “Para votar al colorado, marcá al pelado”
- 3
El piropo de Donald Trump a una periodista argentina y el furcio sobre la presidencia de Milei
- 4
Un presidente como nunca se vio