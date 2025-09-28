Trump se reunirá el lunes con los líderes del Congreso antes de la fecha límite de financiamiento

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump planea reunirse el lunes con los cuatro principales líderes del Congreso estadounidense en la Casa Blanca, un día antes de la fecha límite para financiar al gobierno federal o enfrentar un cierre.

La reunión, en la que también participarán el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, así como el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, fue confirmada el sábado por un funcionario de la Casa Blanca y otra persona familiarizada con la planificación. A ambos se les concedió el anonimato para hablar de una reunión que no ha sido anunciada.

Punchbowl News fue el primer medio en informar sobre la reunión.

___

