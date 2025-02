Trump siembra la confusión sobre los aranceles a canadá y méxico y plantea imponer un 25% a la ue

Por David Lawder y Andrea Shalal

WASHINGTON, 26 feb (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alentó el miércoles las esperanzas de otra pausa de un mes en los nuevos aranceles a las importaciones de México y Canadá diciendo que podrían entrar en vigor el 2 de abril, y propuso un arancel "recíproco" del 25% sobre los automóviles y otros bienes provenientes de Europa. Un responsable de la Casa Blanca, sin embargo, dijo que el plazo anterior de Trump del 4 de marzo para los aranceles del 25% sobre los productos mexicanos y canadienses seguía en vigor "a partir de este momento", a la espera de su revisión de las medidas mexicanas y canadienses para asegurar sus fronteras y detener el flujo de migrantes y el fentanilo en los Estados Unidos.

Trump sembró la confusión durante su primera reunión de gabinete este miércoles, cuando al preguntársele por el calendario para el inicio de los aranceles para Canadá y México respondió que sería el 2 de abril.

"Tengo que decirles que, ya saben, el 2 de abril; iba a hacerlo el 1 de abril", dijo Trump. "Pero soy un poco supersticioso, dije el 2 de abril, los aranceles siguen. No todos, pero sí muchos".

Los comentarios de Trump provocaron repuntes en el valor del dólar canadiense y el peso mexicano frente al billete verde. El ministro canadiense de Innovación, François-Philippe Champagne, dijo a los periodistas que Canadá esperaría a las órdenes ejecutivas firmadas de Trump antes de reaccionar.

"Nuestra misión sigue siendo evitar los aranceles, extender la suspensión si es necesario", dijo Champagne. "Estamos preparados, habrá una respuesta selectiva, estratégica pero firme" si Trump impone aranceles. La Secretaría de Economía de México declinó hacer comentarios sobre los comentarios de Trump, pero dijo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunirá el jueves con el recién confirmado representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, y con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, el viernes. Lutnick dijo en la reunión de gabinete que las medidas relacionadas con el fentanilo se pausaron 30 días, pero dijo que la fecha para los aranceles "en general" sería el 2 de abril. No especificó si el plazo del 4 de marzo seguía en vigor. "Así que la gran transacción es el 2 de abril, pero (en cuanto a) las cosas relacionadas con el fentanilo, estamos trabajando mucho en la frontera", dijo Lutnick. "Al final de esos 30 días, tienen que demostrar al presidente que le han satisfecho en ese sentido. Si lo han hecho, les dará una pausa, o no".

EL TURNO DE LA UE Trump ha apuntado a principios de abril como la posible fecha para imponer aranceles recíprocos que igualen las tasas de derechos de importación de otros países y compensen sus otras restricciones. Sus asesores comerciales consideran que los impuestos sobre el valor añadido de los países europeos son similares a un arancel. Trump, a preguntas sobre si ha decidido un tipo arancelario para los productos procedentes de la Unión Europea, respondió: "Hemos tomado una decisión y la anunciaremos muy pronto, y será del 25%, en términos generales, y eso será sobre los coches y todas las cosas".

Dijo que la UE es un "caso diferente" al de Canadá y se aprovecha de Estados Unidos de formas distintas. "No aceptan nuestros coches. No aceptan, básicamente, nuestros productos agrícolas", dijo Trump, que añadió que la UE se formó "para joder a Estados Unidos." Un portavoz de la Comisión Europea dijo que la UE "reaccionará firme e inmediatamente contra las barreras injustificadas al comercio libre y justo", incluso para los aranceles que desafían las políticas legales y no discriminatorias.

"La Unión Europea es el mayor mercado libre del mundo. Y ha sido una bendición para Estados Unidos", afirmó el portavoz. Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, tenía previsto reunirse con legisladores estadounidenses en Washington el miércoles, pero no con ningún responsable del Gobierno de Trump.

(Información de David Lawder y Andrea Shalal; información adicional de Bo Erickson en Washington y Ryan Jones en Toronto; Brendan O'Boyle, Raúl Cortés y Sarah Morland en Ciudad de México; Ismail Shakil y David Ljunggren en Ottawa; y Andrew Gray en Bruselas; edición de Dan Burns, David Gregorio y Paul Simao; edición en español de Jorge Ollero Castela)