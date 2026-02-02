Trump sigue aspirando a controlar Groenlandia, según el primer ministro groenlandés

COPENHAGUE, 2 feb (Reuters) -

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, advirtió el lunes que, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, haya descartado el uso de la fuerza militar, Washington sigue buscando fundamentalmente controlar la isla ártica.

Trump intensificó sus llamamientos a favor del control estadounidense sobre Groenlandia a principios de año, alegando motivos de seguridad nacional relacionados con Rusia y China, que amenazaban con fracturar la alianza de la OTAN. Desde entonces, Trump ha renunciado a las amenazas de usar la fuerza y ha afirmado que ha conseguido el acceso total de Estados Unidos a Groenlandia en un acuerdo con la OTAN, aunque los detalles siguen sin estar claros.

"La opinión (de Trump) sobre Groenlandia y su población no ha cambiado: Groenlandia debe estar vinculada a Estados Unidos y gobernada desde allí", afirmó Nielsen en un discurso ante el Parlamento a través de un intérprete.

Nielsen dijo que Estados Unidos sigue buscando "vías para obtener la propiedad y el control de Groenlandia".

(Información de Stine Jacobsen y Jacob Gronholt-Pedersen, edición de Anna Ringstrom, edición en español de Jorge Ollero Castela)