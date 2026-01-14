Trump sigue firme en búsqueda de Groenlandia tras reunión en la Casa Blanca

Por Nandita Bose, Simon Lewis y Jacob Gronholt-Pedersen

WASHINGTON/NUUK, 14 ene (Reuters) -

La reunión celebrada el miércoles entre funcionarios de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia pareció hacer poco para calmar la ambición del presidente Donald Trump de apoderarse de la isla, lo que aumenta la posibilidad de una tensión geopolítica prolongada entre Copenhague y Washington.

Tras la reunión en la Casa Blanca entre el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, su par groenlandés, Vivian Motzfeldt, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, Rasmussen dijo que Estados Unidos y Dinamarca formarían un grupo de trabajo para discutir sus preocupaciones sobre el territorio de ultramar.

Pero también dejó en claro que Washington no había cambiado de postura respecto de que debía adquirir Groenlandia, un resultado que tanto el enviado danés como el groenlandés describieron como una violación inaceptable de la soberanía.

"No logramos cambiar la posición estadounidense", dijo Rasmussen a periodistas a las puertas de la embajada danesa en Washington tras concluir la reunión. "Está claro que el presidente tiene ese deseo de conquistar Groenlandia".

Trump ha reiterado en las últimas semanas que la isla, estratégicamente ubicada y rica en minerales, es vital para la seguridad, y que Estados Unidos debe controlarla para evitar que Rusia o China la ocupen. Ha afirmado que todas las opciones están sobre la mesa para asegurar el territorio, una retórica que ha generado agitación en la OTAN.

Antes de la reunión, Trump dijo que todo lo que no sea que Groenlandia esté "en manos" de Washington es "inaceptable".

"Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de Seguridad Nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo. La OTAN debería liderar el camino para que lo consigamos", escribió Trump en un mensaje en las redes sociales.

"La OTAN se vuelve mucho más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de ESTADOS UNIDOS. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable", añadió.

En una publicación posterior en la que citaba a Rusia y China, Trump escribió: "OTAN: Dile a Dinamarca que los saque de aquí, ¡YA! ¡Dos trineos de perros no lo harán! Sólo Estados Unidos puede!!!".

Groenlandia y Dinamarca afirman que la isla no está en venta, que las amenazas del uso de la fuerza son imprudentes y que las preocupaciones de seguridad deben resolverse entre los aliados. Países destacados de la UE han respaldado a Dinamarca, miembro de la OTAN.

Antes de la reunión, que duró menos de dos horas, Groenlandia y Dinamarca dijeron que habían comenzado a aumentar su presencia militar en la isla y sus alrededores en estrecha cooperación con los aliados de la OTAN, como parte de su promesa de reforzar la defensa del Ártico.

La mayor presencia militar incluiría una variedad de actividades de ejercicio durante 2026, según el Ministerio de Defensa danés.

Durante la conferencia de prensa, Rasmussen y Motzfeldt calificaron la reunión de respetuosa y enfatizaron que Dinamarca compartía las preocupaciones de Estados Unidos sobre la seguridad del Ártico. Sin embargo, rechazaron firmemente la idea de que la isla se convirtiera en propiedad de Washington.

Alemania dijo el miércoles que enviará 13 militares a Groenlandia el jueves como parte de una misión de reconocimiento con otros países europeos, luego de que Suecia y Noruega anunciaran el despliegue de personal militar en la isla. (Reporte de Nandita Bose en Washington, Jacob Gronholt-Pedersen en Nuuk, Tom Little y Stine Jacobsen en Copenhague; Editado en español por Javier Leira)