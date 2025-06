Trump sigue sin dar respuestas sobre si EE.UU. se sumará a ataques de Israel a Irán

*

Trump dice que se le acabó la paciencia

Irán está totalmente indefenso, dice Trump

Jamenei rechaza el llamamiento a la rendición incondicional

Por Steve Holland, Parisa Hafezi y Alexander Cornwell

WASHINGTON/DUBÁI/JERUSALÉN, 18 jun (Reuters) - El presidente Donald Trump mantuvo al mundo sin respuestas el miércoles respecto a si Estados Unidos se unirá al bombardeo de Israel de los sitios nucleares y de misiles iraníes, mientras los residentes de Teherán abandonaban en masa la ciudad en el sexto día del asalto aéreo.

En declaraciones a periodistas fuera de la Casa Blanca, Trump se negó a decir si había tomado alguna decisión sobre si unirse a la campaña de Israel. "Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Nadie sabe lo que voy a hacer", señaló.

Ofreciendo un rayo de esperanza para las negociaciones, Trump dijo más tarde que los funcionarios iraníes querían viajar a Washington para una reunión y que "podemos hacer eso". Pero añadió: "Es un poco tarde" para tales conversaciones.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y Gran Bretaña tienen previsto mantener conversaciones con su par iraní el viernes en Ginebra, dijo a Reuters una fuente diplomática alemana.

El objetivo de las conversaciones, que según la fuente tienen lugar en coordinación con Estados Unidos, es persuadir a Irán para que garantice firmemente que utilizará su programa nuclear únicamente con fines civiles.

El Wall Street Journal dijo que Trump había dicho a sus asesores de alto nivel que aprobaba los planes de ataque contra Irán, pero que estaba a la espera de dar la orden final para ver si Teherán abandonaba su programa nuclear.

Al ser consultado sobre si creía que el Gobierno iraní podría caer como resultado de la campaña israelí, Trump dijo: "Claro, podría pasar cualquier cosa".

Refiriéndose a la destrucción o desmantelamiento del centro de enriquecimiento nuclear de Fordow, Trump dijo: "Somos los únicos que tenemos la capacidad de hacerlo. Pero eso no significa que vaya a hacerlo, en absoluto". Los analistas militares creen que Israel podría necesitar ayuda militar estadounidense para destruir Fordow, excavado bajo una montaña cerca de la ciudad de Qom. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, rechazó la exigencia de rendición incondicional de Trump. Los iraníes atascaron las autopistas de salida de la capital, Teherán, huyendo de la intensificación de los ataques aéreos israelíes. En el último bombardeo, Israel dijo que su fuerza aérea destruyó la sede del servicio de seguridad interna de Irán. Jamenei, de 86 años, reprendió a Trump en un discurso grabado y reproducido por televisión, su primera aparición desde el viernes. Los estadounidenses "deberían saber que cualquier intervención militar de Estados Unidos irá acompañada sin duda de daños irreparables", dijo. "La gente inteligente que conoce Irán, la nación iraní y su historia nunca hablará a esta nación en un lenguaje amenazante porque la nación iraní no se rendirá". "BUENA SUERTE" Trump ha pasado de proponer un rápido fin diplomático a la guerra a sugerir que Estados Unidos podría unirse a ella. En publicaciones en las redes sociales el martes musitó sobre matar a Jamenei, y luego exigió la "¡RENDICIÓN INCONDICIONAL!" de Irán. Al ser consultado por el rechazo de Jamenei a su exigencia de rendición, Trump dijo: "Yo digo, buena suerte". El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo en un video difundido por su oficina el miércoles por la noche que Israel "avanza paso a paso" hacia la eliminación de las amenazas que suponen los emplazamientos nucleares y el arsenal de misiles balísticos de Irán. "Controlamos el cielo de Teherán. Estamos atacando con tremenda fuerza al régimen de los ayatolás. Estamos atacando los emplazamientos nucleares, los misiles, los cuarteles generales, los símbolos del régimen", dijo Netanyahu. También dio las gracias a Trump, "un gran amigo del Estado de Israel", por estar a su lado en el conflicto, y dijo que ambos estaban en contacto continuo. El Ejército israelí dijo a los iraníes que abandonaran partes de la capital por su propia seguridad mientras atacaba objetivos. La misión de Irán ante las Naciones Unidas se burló de Trump en mensajes en X: "Irán NO negocia bajo coacción, NO aceptará la paz bajo coacción, y ciertamente NO con un belicista que trata de mantenerse relevante", escribió. "Lo único más despreciable que sus mentiras es su cobarde amenaza de 'eliminar' al Líder Supremo de Irán". El ejército de Israel dijo que decenas de aviones habían atacado objetivos en Teherán y sus alrededores y en el oeste de Irán en las 24 horas anteriores en tres oleadas, golpeando sitios que producen materias primas, componentes y sistemas de fabricación de misiles. "Nos centramos en Teherán. Entre los objetivos que hemos atacado se encuentra un centro de fabricación de centrifugadoras crucial para los intentos del régimen iraní de enriquecer uranio", dijo el portavoz militar israelí, general de brigada Effie Defrin. (Información de Reuters; redacción de Nia Williams y Lincoln Feast; edición en español de Javier López de Lérida y Javier Leira)