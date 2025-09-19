Trump, sobre los cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia: "No me gusta. Podría ser un gran problema"

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su desaprobación sobre la incursión de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia que ha tenido lugar este viernes y que ha obligado a desplegar aviones de la misión de vigilancia de la OTAN sobre el mar Báltico. "No me encanta. No me gusta cuando eso pasa. Podría ser un gran problema", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval. No obstante, ha dicho que se pronunciará "esta noche o mañana" porque su equipo todavía le tiene que poner al corriente de los detalles.

Sus palabras se producen después de que tres cazas MiG-31 rusos hayan violado el espacio aéreo de Estonia en un incidente calificado de "inaceptable" por el Gobierno estonio, que ha invocado el artículo 4 de la OTAN y ha convocado al encargado de negocios ruso en Tallín para presentar una protesta formal.