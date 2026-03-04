Trump sopesa papel de eeuu en irán tras el conflicto, según la casa blanca

Por Steve Holland y Humeyra Pamuk

WASHINGTON, 4 mar (Reuters) -

El presidente Donald Trump está ‌debatiendo con ‌sus ⁠asesores qué papel podría desempeñar Estados Unidos en Irán tras la campaña militar, informó la Casa Blanca ​el ⁠miércoles.

En ⁠tanto,

los servicios de inteligencia estadounidenses están analizando los informes que ​indican que Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo iraní ‌asesinado, se ha convertido en el principal ​candidato para sucederle.

"Por supuesto, ​también hemos visto esos informes, y es algo que están analizando nuestras agencias de inteligencia. La verdad es que tendremos que esperar y ver qué pasa", dijo la secretaria de prensa Karoline ​Leavitt a periodistas.

Mojtaba, hijo del ayatolá Alí Jamenei, se ha convertido ⁠en el principal candidato para suceder a su difunto padre como líder supremo ‌de Irán, tras años forjando estrechos vínculos con la élite de la Guardia Revolucionaria y ganando influencia en el establishment clerical.

Leavitt añadió que Trump estaba considerando activamente y debatiendo con su equipo de seguridad nacional qué papel podría desempeñar Washington en ‌el futuro de Irán una vez finalizada la operación, pero que, ⁠por el momento, la prioridad era el ‌éxito de la operación militar.

Leavitt también defendió los ⁠objetivos de Estados Unidos en la guerra ⁠aérea conjunta con Israel contra Irán, en medio de las críticas de que Washington no ha aportado pruebas de la amenaza inminente que Teherán representaba directamente para el país.

Trump ‌ha rechazado las sugerencias ​de que Israel empujó a Estados Unidos al conflicto, ya que su Gobierno dio diferentes versiones. (Reporte de Steve Holland, Humeyra Pamuk, Ryan Patrick Jones, Susan Heavey ‌y Doina Chiacu; editado en español por Javier Leira)