Trump sopesa un ataque e Irán quiere un acuerdo "rápidamente"

Irán afirmó este viernes que quiere un acuerdo "rápidamente" con Estados Unidos, tras el ultimátum del presidente Donald Trump, quien sopesa un ataque militar limitado contra la República Islámica si no prosperan las negociaciones sobre el programa nuclear iraní

Tras las conversaciones entre ambos países enemigos a principios de semana, Trump dijo darse "diez" a "15 días" para decidir si era posible llegar a un acuerdo o recurre a la fuerza.

Cuando un periodista le preguntó si considera "un ataque militar limitado", Trump respondió: "todo lo que puedo decir es que lo estoy considerando"

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, negó que haya "un ultimátum"

"simplemente discutimos entre nosotros cómo podemos llegar a un acuerdo rápidamente. Y un acuerdo rápido es algo que interesa a ambas partes", declaró Araqchi, en la televisión MS NOW (antes conocida como MSNBC)

Irán espera a cambio el levantamiento de las sanciones que penalizan desde hace décadas su economía, provocando una hiperinflación crónica y una fuerte depreciación de la moneda nacional, el rial.

Este fenómeno, que erosiona el poder adquisitivo de los iraníes, se ha acentuado en los últimos meses y fue el desencadenante en diciembre de manifestaciones multitudinarias.

"es evidente que cuanto antes se levanten estas sanciones, mejor será para nosotros. No tenemos, por lo tanto, ninguna razón para retrasar" el proceso, insistió el ministro.

Teherán espera presentar cuanto antes "una propuesta de acuerdo potencial" a sus homólogos estadounidenses: el emisario Steve Witkoff y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner.

"creo que en dos o tres días estará listo", añadió

- Enriquecimiento de uranio -

En Israel, aliado de Estados Unidos y enemigo de Irán, el ejército está "en alerta", pero no hay ningún cambio en las instrucciones a la población, según un portavoz militar.

Israel bombardeó Irán en junio, lo que desencadenó una guerra de 12 días durante la cual Estados Unidos intervino brevemente con ataques a tres instalaciones nucleares del país

Al comienzo de febrero EEUU e Irán han reanudado el diálogo y desde entonces ha habido dos rondas de negociaciones para intentar limar diferencias.

Esto no ha impedido que los dirigentes de ambos países crucen amenazas en medio de una escalada militar.

Estados Unidos ha desplegado en la región un importante dispositivo militar naval y aéreo, primero en reacción a la represión brutal de manifestaciones antigubernamentales en Irán y posteriormente para obtener un acuerdo.

El principal punto de fricción es el programa nuclear iraní.

El presidente estadounidense es partidario de prohibir que Irán enriquezca uranio. Para Teherán es una línea roja.

Según Araqchi, Estados Unidos "no ha pedido cero enriquecimiento"

- "Pacífico" -

Antes de los ataques israelo-estadounidenses de junio, Irán enriquecía el uranio al 60%, es decir, muy por encima del límite del 3,67% permitido por el acuerdo nuclear, ahora obsoleto, concluido con las grandes potencias en 2015

El uranio enriquecido a un nivel muy alto (90%) puede servir para fabricar una bomba atómica.

Irán se defiende de tener ambiciones militares pero insiste en su derecho a un programa nuclear civil, especialmente para la energía, conforme al Tratado de No Proliferación (TNP) del cual es firmante.

Los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, e Israel, considerado por los expertos como la única potencia nuclear en Oriente Medio, sospechan que Teherán quiere dotarse del arma nuclear.

Trump afirma que los ataques de junio permitieron "aniquilar" el programa nuclear iraní, pero se desconoce la magnitud exacta de los daños.

"de lo que estamos hablando ahora es de cómo garantizar que el programa nuclear iraní, incluido el enriquecimiento, sea pacífico y lo siga siendo para siempre", subrayó Araqchi en MS NOW