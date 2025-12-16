Trump sopesa un decreto para flexibilizar las restricciones a la marihuana en EE. UU.

Por Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 16 dic (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que está considerando reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa, una decisión que podría remodelar la industria del cannabis, aliviar las sanciones penales y desbloquear miles de millones en fondos de investigación.

El cambio representaría uno de los cambios federales más significativos en la política de la marihuana en décadas, reduciendo la supervisión al nivel de los medicamentos recetados comunes y potencialmente abriendo puertas cerradas durante mucho tiempo a bancos e inversores.

"Estamos analizando eso muy fuertemente", dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval, respondiendo a las informaciones de que está considerando ordenar a las agencias federales de salud y aplicación de la ley que traten la marihuana como una droga de la Lista III.

MUCHA GENTE QUIERE VERLO, DICE TRUMP

"Mucha gente quiere verlo la reclasificación porque conduce a enormes cantidades de investigación que no se pueden hacer a menos que se reclasifique", dijo.

Según la Ley de Sustancias Controladas de Estados Unidos, la marihuana figura en la Lista I de sustancias, como la heroína, el éxtasis y el peyote, lo que implica que tiene un alto potencial de abuso y ningún uso médico aceptado en la actualidad. Las autoridades locales suelen imponer regulaciones más laxas sobre la hierba, permitiendo su uso medicinal o recreativo.

Los primeros artículos sobre que Trump podría relajar las restricciones federales sobre la droga psicoactiva hicieron subir las acciones de las empresas relacionadas con el cannabis. Estas empresas se beneficiarían de la fabricación de más productos derivados del cannabis.

El cambio podría remodelar la industria al reducir potencialmente los impuestos y facilitar la obtención de financiación. Las drogas de la Lista III incluyen el Tylenol mezclado con codeína, la ketamina y la testosterona.

La financiación sigue siendo uno de los mayores retos para los productores de cannabis, mientras las restricciones federales mantienen a la mayoría de los bancos e inversores institucionales fuera del sector, obligando a los productores de marihuana a recurrir a préstamos costosos o a prestamistas alternativos. Los valores vinculados al cannabis que cotizan en EEUU, como Canopy Growth, Organigram Global, SNDL, Aurora Cannabis, Trulieve Cannabis y Tilray Brands cerraban con caídas de entre el 4% y el 13%. No obstante, las acciones siguen subiendo más que después de que surgieran los primeros artículos sobre la reclasificación la semana pasada. "En caso de que EEUU reclasifique el cannabis, consideramos que se trata de un importante paso adelante para la industria mundial que debe ir acompañado de una regulación inteligente", dijo a Reuters un portavoz de Aurora Cannabis.

Trulieve Cannabis no quiso hacer comentarios, mientras que varias de las otras empresas no respondieron inmediatamente a la solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Un responsable de la Casa Blanca dijo el viernes que "no se han tomado decisiones finales sobre la reprogramación de la marihuana".

El año pasado, el Gobierno de Biden pidió al Departamento de Salud y Servicios Humanos que revisara la clasificación de la marihuana, y la agencia recomendó pasarla a la Lista III.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tiene que revisar la recomendación y decidirá sobre la reclasificación. (Información de Trevor Hunnicutt; información adicional de Steve Holland y Mariam E Sunny; edición de Howard Goller y Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)