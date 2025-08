Trump sostiene que es "muy probable" que Powell agote su mandato a pesar de haber pedido su dimisión

MADRID, 2 Ago. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, es "muy probable" que continúe en el cargo debido a que su marcha provocaría problemas en el mercado, unas declaraciones realizadas poco tiempo después de calificar de "imbécil testarudo" a Powell y pedir su dimisión en redes sociales. "Lo destituiría sin pensarlo, pero dicen que perturbaría el mercado y se va en siete u ocho meses y pondré a otra persona", ha afirmado Trump tras ser preguntado por su decisión de no sustituir a Powell en una entrevista realizada en la cadena de televisión Newsmax. El inquilino de la Casa Blanca ha cargado durante los últimos días contra el presidente del banco central estadounidense por su decisión de mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 4,25% al 4,50% y no reducir esta tasa, opción por la que apostaba Trump. "Jerome 'Tardón' Powell, un imbécil testarudo, debe bajar sustancialmente las tasas de interés, ¡Ya! Si continúa negándose, la junta directiva debería asumir el control y hacer lo que todos saben que debe hacerse", ha afirmado el mandatario a través de su perfil en Truth Social. Apenas una hora antes de la entrevista, Trump mantenía que Powell debe seguir el mismo camino que Adriana Krugler --gobernadora de la Reserva Federal que ha presentado su dimisión este viernes sin especificar motivos-- y dejar el cargo. "Ella sabía que él estaba actuando mal con las tasas de interés. ¡Él también debería dimitir!", ha aseverado en otro mensaje desde la misma red social. El mandato del responsable de la política monetaria y del rumbo de los tipos de interés en Estados Unidos acaba en mayo de 2026, un periodo en el que Trump no parece estar dispuesto a comenzar un proceso de destitución, a pesar de su mala relación.