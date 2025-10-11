Trump sostiene que María Corina Machado ha aceptado el Nobel de la Paz en su "honor"

MADRID, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado, quien ha recibido hoy el premio Nobel de la Paz, ha aceptado el galardón en honor al mandatario estadounidense.

"La persona que recibió el Premio Nobel me llamó hoy y me dijo: Acepto esto en tu honor porque realmente lo mereces", ha indicado en una comparecencia ante los medios.

Justo después ha bromeado afirmando que durante la conversación con Machado no le ha pedido el premio para él. "Aunque no he dicho dámelo", ha indicado el inquilino de la Casa Blanca.

Asimismo, Trump ha afirmado que ha "estado ayudando" a María Corina en "todo momento" y que en Venezuela "necesitan mucha ayuda".

Por otro lado, ha asegurado que, a pesar de no haber sido premiado con el Nobel, está "contento" por haber salvado "millones de vidas".

La Casa Blanca ha manifestado este viernes su disconformidad con la decisión del Comité Noruego de galardonar con el Nobel de la Paz a Machado en lugar de al presidente Trump que lleva meses defendiendo sus merecimientos al premio a través de su labor para terminar con los conflictos mundiales.

Por contra, el comité ha evitado polemizar este viernes por los reiterados llamamientos de Trump y ha señalado que, a lo largo de su historia, suele ver "todo tipo de campañas y de atención mediática" a la que permanecen ajenos.

El comité ha reconocido este viernes con el galardón a Machado por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".