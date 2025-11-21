Trump sugiere la pena de muerte para demócratas que instan a militares a rechazar órdenes ilegales

Por Doina Chiacu, Nandita Bose y Bo Erickson

WASHINGTON, 21 nov (Reuters) -

El presidente Donald Trump arremetió el jueves contra los parlamentarios demócratas que dijeron a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses que deben rechazar cualquier orden ilegal, llamándolos traidores que enfrentan la pena de muerte.

Trump volvió a publicar un artículo sobre un video publicado el martes por seis parlamentarios demócratas que sirvieron en el ejército o en la comunidad de inteligencia. "¡, castigado con la MUERTE!", escribió el presidente republicano en una publicación de Truth Social.

"Esto es realmente malo y peligroso para nuestro país", escribió Trump en un mensaje anterior. "No se puede permitir que sus palabras prevalezcan. ¡¡¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO DE TRAIDORES!!! ¿¿¿ENCARCELARLOS???".

Las publicaciones de Trump del jueves son un nuevo ejemplo de cómo pide castigar a quienes considera enemigos políticos. Desde que regresó a la presidencia en enero, Trump ha pedido ocasionalmente encarcelar a adversarios y su Departamento de Justicia ha puesto en el punto de mira a críticos como los exfuncionarios federales John Bolton y James Comey.

En noviembre de 2021, Trump defendió los cánticos de sus partidarios que pedían ahorcar al vicepresidente Mike Pence cuando irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos en unos disturbios mortales el 6 de enero de ese año.

Dirigentes demócratas del Congreso dijeron que las palabras de Trump podían incitar a la violencia y que se habían puesto en contacto con la Policía del Capitolio de Estados Unidos para garantizar la seguridad de los parlamentarios demócratas. Muchos republicanos guardaron silencio al respecto.

En una rueda de prensa posterior, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo "no" cuando se le preguntó si el presidente quería ejecutar a miembros del Congreso, pero fustigó a los demócratas por animar a los militares a desafiar la cadena de mando.

Entre los legisladores figuran la senadora Elissa Slotkin, exanalista de la CIA y veterana de la guerra de Irak, y el senador Mark Kelly, exastronauta y veterano de la Marina, así como los diputados Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan.

En el video, se dirigen directamente a los miembros de las fuerzas armadas y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, diciendo que el Gobierno de Trump estaba enfrentando a esas instituciones contra el pueblo estadounidense y amenazando los principios de la Constitución de Estados Unidos.

"Sabemos que están bajo un enorme estrés y presión en este momento", dijeron.

"Nuestras leyes son claras: pueden rechazar órdenes ilegales", dijo Kelly, Arizona. Los demás parlamentarios ofrecieron un mensaje similar antes de que Slotkin concluyera: "Necesitamos que defiendan nuestras leyes, nuestra Constitución. No abandonen el barco".

CRÍTICAS EN CAPITOL HILL

Los parlamentarios no se refirieron a ningún incidente o escenario en particular, y no proporcionaron ningún ejemplo de órdenes que pudieran considerar ilegales.

Tras la publicación de Trump, Slotkin escribió en X que ella y sus colegas seguirían defendiendo la Constitución. "Ninguna amenaza, intimidación o llamada a la violencia nos disuadirá de esa sagrada obligación", añadió la senadora por Míchigan.

Para los civiles, la ley estadounidense no contempla la acusación de sedición, aunque la "conspiración sediciosa" conlleva una pena máxima de 20 años. Para los militares, el Código Uniforme de Justicia Militar incluye una sección sobre sedición con posibles penas que incluyen la muerte.

Algunos demócratas han criticado con dureza en el Congreso los ataques militares de Trump contra presuntos narcotraficantes en el sur del Caribe y el Pacífico, centrándose en la legalidad y la falta de transparencia. También se ha temido que Trump lance un ataque contra Venezuela.

Los demócratas también han cuestionado los intentos de Trump de desplegar personal de la Guardia Nacional para apoyar las medidas enérgicas contra la inmigración en las ciudades estadounidenses.

"Pedir la ejecución de senadores y miembros del Congreso por recordar eso a nuestras tropas es un comportamiento escalofriante que deberíamos esperar de los autoritarios ...), no del presidente de los Estados Unidos", dijo en un comunicado el senador Chris Coons, de Delaware, el principal demócrata en el Subcomité de Asignaciones de Defensa. "Cada uno de mis colegas republicanos tiene que levantarse y condenar esto rápidamente".

Numerosos senadores republicanos declinaron hacer comentarios el jueves sobre las declaraciones de Trump.

"Bueno, esa es su opinión", dijo el senador Tim Sheehy, republicano de Montana y ex-SEAL de la Marina estadounidense.

El senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, dijo a los periodistas que "odiaba" el video de los demócratas, pero calificó la reacción de Trump a su mensaje de "exagerada". "Esto es lo más irresponsable que he visto por parte de miembros del Congreso, punto. Pero no estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente", dijo Graham.

El senador Chuck Schumer, que lidera a los demócratas de su cámara, calificó los mensajes de Trump de amenaza descarada.

"Cuando Donald Trump utiliza el lenguaje de la ejecución y la traición, es muy posible que algunos de sus partidarios le hagan caso", dijo Schumer en el Senado. "Está encendiendo una cerilla empapada de gasolina".

