Trump tiende un salvavidas a la economía rusa tras tres años de guerra

Por Alexander Marrow y Darya Korsunskaya

LONDRES, 24 feb (Reuters) - La sobrecalentada economía rusa está a punto de enfriarse seriamente, a medida que el enorme estímulo fiscal, los tipos de interés al alza, la persistente inflación y las sanciones occidentales pasan factura, aunque después de tres años de guerra, Washington podría haber lanzado un salvavidas a Moscú. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está presionando para lograr un acuerdo rápido que ponga fin a la guerra en Ucrania, alarmando a los aliados europeos de Washington al dejarlos a ellos y a Ucrania fuera de las conversaciones iniciales con Rusia y culpando a Ucrania de la invasión rusa de 2022, regalos políticos para Moscú que también podrían traerle fuertes beneficios económicos. La presión de Washington llega en un momento en que Moscú se enfrenta a dos opciones indeseables, según Oleg Vyugin, ex vicepresidente del banco central ruso. Rusia puede dejar de inflar el gasto militar mientras presiona para ganar territorio en Ucrania, dijo, o mantenerlo y pagar el precio con años de crecimiento lento, alta inflación y descenso del nivel de vida, todo lo cual conlleva riesgos políticos. Aunque el gasto público suele estimular el crecimiento, el gasto no regenerativo en misiles a expensas de los sectores civiles ha provocado un recalentamiento hasta el punto de que los tipos de interés, al 21%, están frenando la inversión empresarial y la inflación no puede controlarse. "Por razones económicas, Rusia está interesada en negociar un final diplomático del conflicto", dijo Vyugin. "(Esto) evitará que siga aumentando la redistribución de recursos limitados con fines improductivos. Es la única manera de evitar la estanflación". Aunque es improbable que Rusia reduzca rápidamente el gasto en defensa, que representa alrededor de un tercio de todo el gasto presupuestario, la perspectiva de un acuerdo debería aliviar otras presiones económicas, podría suponer un alivio de las sanciones y, finalmente, el regreso de las empresas occidentales.

"Los rusos serán reacios a dejar de gastar en la producción de armas de la noche a la mañana, por miedo a provocar una recesión y porque necesitan restaurar el ejército", dijo Alexander Kolyandr, investigador del Centro de Análisis de Políticas Europeas (CEPA, por sus siglas en inglés).

"Pero dejar marchar a algunos soldados aliviaría un poco la presión sobre el mercado laboral."

El reclutamiento y la emigración relacionados con la guerra han provocado una escasez generalizada de mano de obra, llevando el desempleo ruso a un mínimo histórico del 2,3%. La presión inflacionista también podría disminuir, añadió Kolyandr, ya que las perspectivas de paz pueden hacer que Washington sea menos proclive a aplicar sanciones secundarias a empresas de países como China, con lo que las importaciones serían más sencillas y, por tanto, más baratas. "Estados Unidos tiene una influencia significativa en términos económicos y por eso los rusos están contentos de reunirse", dijo a Reuters Chris Weafer, director ejecutivo de Macro-Advisory Ltd. "Estados Unidos está diciendo: 'Podemos suavizar las sanciones si cooperáis, pero si no lo hacéis podemos empeorar mucho las cosas'".

(1 dólar = 88,5000 rublos) (Información de Alexander Marrow y Darya Korsunskaya; edición de Ros Russell; edición en español de Mireia Merino)