Trump tiene otras opciones si la Corte Suprema anula sus impuestos a las importaciones globales

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump ha advertido que Estados Unidos quedará "indefenso" y posiblemente "reducido a casi un estado del Tercer Mundo" si la Corte Suprema anula los aranceles que impuso este año a casi todos los países del mundo.

Los jueces se mostraron escépticos durante los argumentos orales del miércoles sobre sus amplias afirmaciones de que tiene autoridad para imponer aranceles a su antojo.

La verdad, sin embargo, es que a Trump todavía le quedarán muchas opciones para seguir gravando las importaciones de manera agresiva, incluso si el tribunal falla en su contra. Puede reutilizar los poderes arancelarios que desplegó en su primer mandato y puede recurrir a otros, incluido uno que se remonta a la Gran Depresión.

“Es difícil ver un camino aquí donde los aranceles terminen. Estoy bastante convencida de que podría reconstruir el panorama arancelario que tiene ahora utilizando otras autoridades”, comentó Kathleen Claussen, profesora de derecho comercial de Georgetown.

De hecho, en la audiencia del miércoles, el abogado Neal Katyal, que representa a las pequeñas empresas que demandan para que se anulen los aranceles, argumentó que Trump no necesitaba la autoridad ilimitada que ha reclamado para imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA). Esto se debe a que el Congreso delegó el poder arancelario a la Casa Blanca en varias otras leyes, aunque limitó cuidadosamente las formas en que el presidente podría usar la autoridad.

"El Congreso sabe exactamente cómo delegar sus poderes arancelarios", afirmó Katyal.

Los aranceles se han convertido en una piedra angular de la política exterior de Trump en su segundo mandato, con aranceles "recíprocos" de dos dígitos impuestos a la mayoría de los países, que ha justificado declarando los prolongados déficits comerciales de Estados Unidos como una emergencia nacional.

El arancel promedio de Estados Unidos ha pasado del 2,5%, cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero, al 17,9%, el más alto desde 1934, según cálculos del Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale.

El presidente actuó por su cuenta a pesar de que la Constitución de Estados Unidos otorga específicamente el poder de gravar, e imponer aranceles, al Congreso.

Aun así, Trump "tendrá otras herramientas que pueden causar dolor", dijo Stratos Pahis de la Escuela de Derecho de Brooklyn. A continuación, un vistazo a algunas de sus opciones:

Contrarrestar prácticas comerciales desleales

Estados Unidos tiene desde hace mucho un garrote útil para golpear a los países a los que acusa de participar en prácticas comerciales "injustificables", "no razonables" o "discriminatorias". Es la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Y Trump ha hecho un uso agresivo de ella, especialmente contra China. En su primer mandato, citó la Sección 301 para imponer amplios aranceles a las importaciones chinas en una disputa sobre las tácticas agresivas que Beijing estaba utilizando para desafiar el dominio tecnológico de Estados Unidos. Washington también ha empleado los poderes de la Sección 301 para contrarrestar lo que llama prácticas chinas desleales en la industria de la construcción naval.

“Ha habido aranceles de la Sección 301 en vigor contra China durante años”, apuntó Ryan Majerus, socio de King & Spalding y que fue funcionario comercial en el primer gobierno de Trump y el de Biden.

No hay límites en el tamaño de los aranceles de la Sección 301. Expiran después de cuatro años, pero pueden extenderse.

Pero el representante comercial del gobierno debe realizar una investigación y, por lo general, ofrecer una audiencia pública antes de imponer aranceles de la Sección 301.

John Veroneau, asesor general del representante comercial de Estados Unidos en el gobierno de George W. Bush, dijo que la Sección 301 es útil para enfrentar a China. Pero tiene inconvenientes cuando se trata de lidiar con los países más pequeños que Trump ha golpeado con aranceles recíprocos.

"Emprender docenas y docenas de investigaciones de la Sección 301 de todos esos países es un proceso laborioso", señaló Veroneau.

Apuntar a los déficits comerciales

Al anular los aranceles recíprocos de Trump en mayo, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó que el presidente no podía usar poderes de emergencia para combatir los déficits comerciales.

Eso se debe en parte a que el Congreso había otorgado específicamente a la Casa Blanca una autoridad limitada para abordar el problema en otra ley: la Sección 122, también de la Ley de Comercio de 1974. Eso permite al presidente imponer aranceles de hasta el 15% por hasta 150 días en respuesta a un comercio desequilibrado. El gobierno ni siquiera tiene que realizar una investigación de antemano.

Pero la autoridad de la Sección 122 nunca se ha utilizado para aplicar aranceles, y hay cierta incertidumbre sobre cómo funcionaría.

Proteger la seguridad nacional

En ambos mandatos, Trump ha hecho un uso agresivo de su poder, bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, para imponer aranceles a las importaciones que considera una amenaza para la seguridad nacional.

En 2018 impuso aranceles al acero y aluminio extranjeros, gravámenes que ha ampliado desde que regresó a la Casa Blanca. También impuso aranceles de la Sección 232 a automóviles, piezas de automóviles, cobre y madera.

En septiembre, el presidente incluso impuso aranceles de la Sección 232 a armarios de cocina, tocadores de baño y muebles tapizados.

Veroneau señaló que si bien la gente puede ser escéptica ante la idea de que los muebles importados representan una amenaza para la seguridad nacional, "es difícil que los tribunales cuestionen una determinación de un presidente sobre un asunto de seguridad nacional".

Los aranceles de la Sección 232 no están limitados por la ley, pero requieren una investigación por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Es el propio gobierno el que realiza la investigación, igual que con los casos de la Sección 301, "por lo que tienen mucho control sobre el resultado", dijo Veroneau.

Revivir los aranceles de la era de la Depresión

Hace casi un siglo, con las economías de Estados Unidos y del mundo en colapso, el Congreso aprobó la Ley de Aranceles de 1930, imponiendo fuertes impuestos a las importaciones. Conocidos como los aranceles Smoot-Hawley (por sus patrocinadores en el Congreso), estos gravámenes han sido ampliamente condenados por economistas e historiadores por limitar el comercio mundial y empeorar la Gran Depresión. También recibieron una mención memorable en la cultura pop en la película de 1986 "Ferris Bueller's Day Off".

La Sección 338 de la ley autoriza al presidente a imponer aranceles de hasta el 50% a las importaciones de países que han discriminado a las empresas estadounidenses. No se requiere investigación y no hay límite en cuánto tiempo pueden permanecer en vigor los aranceles.

Esos aranceles nunca se han impuesto: los negociadores comerciales de Estados Unidos tradicionalmente han preferido las sanciones de la Sección 301, aunque Estados Unidos utilizó la amenaza de ellos como una herramienta de negociación en las conversaciones comerciales en la década de 1930.

En septiembre, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a Reuters que el gobierno estaba considerando la Sección 338 como un Plan B si la Corte Suprema fallaba en contra del uso de los aranceles de poderes de emergencia por parte de Trump.

Veroneau comentó que la legislación Smoot-Hawley tiene mala reputación, pero Trump podría encontrarla atractiva. "Ser el primer presidente en usarla podría tener cierto caché".

____

La periodista de Associated Press Lindsay Whitehurst contribuyó a esta historia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.