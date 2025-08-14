Trump trabaja en plan para satisfacer necesidades de agricultores y a críticos de la inmigración

WASHINGTON, 14 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está trabajando en un plan para equilibrar las necesidades de los agricultores que dependen de la mano de obra inmigrante con las de los estadounidenses que quieren un control fronterizo más estricto.

"Los agricultores quieren tener gente que pueda trabajar muy duro en el campo, y la otra gente no quiere tener a nadie de fuera de nuestro país. Y estoy trabajando en un plan que creo que va a hacer a todo el mundo muy feliz", dijo Trump en Fox News Radio. (Reporte de Nandita Bose y Steve Holland en Washington; edición en español de Javier López de Lérida)