Trump trató con Putin una posible reducción del arsenal nuclear
MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado este lunes que durante su reciente conversación en Alaska con el presidente ruso, Vladimir Putin, ambos abordaron la posibilidad de limitar los respectivos arsenales nucleares y ha planteado su intención de incluir a China en este proceso.
Trump ha explicado durante un acto en la Casa Blanca que está dialogando con Putin sobre varias cuestiones. "Misiles, límites nucleares. Estamos hablando de muchas cosas distintas. Estamos hablando de limitar las armas nucleares. Vamos a incluir a China en eso", ha explicado en declaraciones a la prensa.
Trump ha resaltado que Estados Unidos encabeza el listado de países con más armas nucleares. "Nosotros somos los que más tenemos. Rusia es el segundo y China, el tercero", ha indicado. Sin embargo, ha alertado del creciente arsenal chino. "China está muy por detrás, pero nos van a alcanzar en cinco años", ha resaltado el mandatario estadounidense.
