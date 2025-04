trump ultima aranceles flexibles para los semiconductores

(Añade más detalles, citas de Trump, comentarios de Lutnick y de estrategas e inversores estadounidenses, cambio de titular)

WASHINGTON, 14 abr (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que anunciaría la tasa arancelaria sobre los semiconductores importados durante la próxima semana, añadiendo que habrá flexibilidad sobre algunas empresas del sector.

La promesa del presidente significa que la exclusión de los teléfonos inteligentes y los ordenadores de sus aranceles recíprocos a China probablemente será de corta duración, ya que Trump busca restablecer el comercio en el sector de los semiconductores.

a los periodistas a bordo del Air Force One mientras viajaba de regreso a Washington desde su finca en West Palm Beach.

Trump no quiso decir si algunos productos, como los teléfonos inteligentes, podrían seguir estando exentos, pero añadió: "Hay que mostrar cierta flexibilidad. Nadie debería ser tan rígido".

Antes, Trump anunció una

investigación comercial de seguridad nacional

sobre el sector de los semiconductores.

"Estamos echando un vistazo a los semiconductores y a TODA LA CADENA DE SUMINISTRO DE ELECTRÓNICA en las próximas Investigaciones Arancelarias de Seguridad Nacional", publicó en las redes sociales.

La Casa Blanca había anunciado las

exclusiones de los aranceles

recíprocos el viernes, creando cierta esperanza de que la industria tecnológica podría escapar de quedar atrapada en la escalada del conflicto entre las dos naciones y que los productos de consumo diario, como teléfonos y ordenadores portátiles, seguirían siendo asequibles.

Sin embargo, el secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick, dejó claro el domingo que los productos tecnológicos críticos procedentes de China se enfrentarían a

nuevos aranceles por separado

, junto con los semiconductores, en los próximos dos meses.

Las idas y venidas de Trump sobre los aranceles la semana pasada desencadenaron las oscilaciones más salvajes en Wall Street desde la pandemia de COVID en 2020. El índice de referencia Standard & Poor's 500 ha bajado más de un 10% desde que Trump asumió el cargo el 20 de enero.

"Está diciendo que están exentos de los aranceles recíprocos, pero están incluidos en los aranceles a los semiconductores, que vendrán probablemente en uno o dos meses", dijo Lutnick en una entrevista en el programa "This Week" de ABC, prediciendo que los gravámenes traerían la producción de esos productos a Estados Unidos.

En respuesta, Pekín aumentó el viernes sus propios

aranceles sobre las importaciones estadounidenses

hasta el 125%. El domingo, antes de los comentarios de Lutnick, China dijo que estaba evaluando el impacto de las exclusiones de los productos tecnológicos aplicadas a última hora del viernes.

El inversor multimillonario Bill Ackman, que respaldó la candidatura de Trump a la presidencia, pero que ha criticado los aranceles, le pidió el domingo que pausara los amplios y elevados aranceles recíprocos a China durante tres meses, como hizo Trump con la mayoría de los países la semana pasada.

Si Trump pausara los aranceles chinos durante 90 días y los redujera al 10% temporalmente, "lograría el mismo objetivo al hacer que las empresas estadounidenses reubiquen sus cadenas de suministro de China sin la interrupción y el riesgo", escribió Ackman en la red social X.

CAMBIOS DIARIOS

Sven Henrich, fundador y principal estratega de mercado de NorthmanTrader, criticó duramente el domingo cómo se estaba gestionando el asunto de los aranceles.

"Comprobación de confianza: El mayor repunte del año se produciría el día que despidan a Lutnick", escribió Henrich en la red social X. "Sugiero al Gobierno que averigüe quién controla el mensaje, sea cual sea, ya que cambia todos los días. Las empresas estadounidenses no pueden planificar ni invertir con las constantes idas y venidas".

La senadora demócrata estadounidense Elizabeth Warren criticó la última revisión del plan arancelario de Trump, que los economistas han advertido que podría hacer mella en el crecimiento económico y alimentar la inflación.

"No hay política arancelaria, solo caos y corrupción", dijo Warren en el programa "This Week" de la cadena ABC, hablando antes de la última publicación de Trump en las redes sociales.

En un aviso a los transportistas a última hora del viernes, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos publicó una lista de códigos arancelarios excluidos de los impuestos a la importación. En ella figuraban 20 categorías de productos, incluidos ordenadores, portátiles, unidades de disco, dispositivos semiconductores, chips de memoria y pantallas planas.

En una entrevista en el programa "Meet the Press" de la NBC, el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, afirmó que Estados Unidos ha abierto una invitación a China para negociar, pero criticó la conexión de este país con la cadena de suministro del fentanilo y no lo incluyó en una lista de siete entidades, Reino Unido, Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur, Indonesia e Israel, con las que, según dijo, el Gobierno estaba en conversaciones.

El representante de Comercio, Jamieson Greer, dijo en el programa "Face the Nation" de la CBS que aún no había planes para que Trump hablara con el presidente chino, Xi Jinping, sobre los aranceles, y acusó a China de crear fricciones comerciales al responder con gravámenes propios. Pero expresó esperanzas de que se lleguen a algunos acuerdos no chinos.

"Mi objetivo es conseguir acuerdos significativos antes de 90 días, y creo que lo vamos a lograr con varios países en las próximas semanas", dijo Greer.

Ray Dalio, el multimillonario fundador del mayor fondo de inversión del mundo, dijo al programa "Meet the Press" de la NBC que le preocupaba que Estados Unidos entrara en recesión, o algo peor, como consecuencia de los aranceles.

"Ahora mismo estamos en un punto de toma de decisiones y muy cerca de una recesión", dijo Dalio el domingo. "Y me preocupa algo peor que una recesión si esto no se maneja bien". (Información de Doina Chiacu, Washington y Nathan Layne en Connecticut y Jeff Mason en Florida; información adicional de Bo Erickson, Andrew Goudsward y Andrea Shalal; redacción de James Oliphant; edición de Scott Malone, Mark Porter, Leslie Adler y Lincoln Feastl; editado en español por Javier Leira y María Bayarri Cárdenas)