Trump utilizó "de forma descarada" al Departamento de Justicia en su teoría de fraude electoral, según el comité

El presidente del comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio, el demócrata Bennie Thompson, ha recalcado que el expresidente Donald Trump intentó "de forma descarada" usar al Departamento de Justicia de Estados Unidos para promover su teoría de fraude electoral.

"Donald Trump no solo quería que el Departamento de Justicia investigara (las acusaciones de fraude). Quería que el Departamento de Justicia ayudara a legitimar sus mentiras para llamar corruptas sin fundamento a las elecciones", ha sentenciado.

En la que es ya la quinta audiencia, el comité ha revisado los hechos alrededor del fin de semana anterior al 6 de enero, cuando el expresidente intentó colocar a uno de los abogados del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark, para promover su tesis de fraude electoral.

Clark, que era director en funciones del departamento civil, pretendía forzar a las autoridades de Georgia para que no certificaran los votos y anunciar una investigación sobre el supuesto amaño de papeletas, pese a que el Departamento de Justicia no había encontrado ninguna prueba.

Trump solo se detuvo cuando los principales cargos del Departamento de Justicia aseguraron que dimitirían en bloque si se sustituía al Fiscal General en funciones, Jeffrey A. Rosen. Clark fue presentado a Trump por un congresista de Pensilvania y le aseguró en Nochevieja que se reuniría con el presidente directamente a comienzos de año.

Dicho encuentro se produjo, tal y como recogieron entonces varios medios estadounidenses, en el primer fin de semana de enero, pocos días antes del Asalto al Capitolio, y en ella se acordó destituir a Rosen en favor de Clark.

Sin embargo, tras la filtración de la llamada del expresidente pidiendo "buscar votos" al secretario de Estado de Georgia, Rosen y su segundo, Richard Donoghue, acordaron con el resto de líderes del departamento dimitir si Trump intentaba despedirlo.

Tras una reunión de tres horas, Trump decidió que el plan de Clark no podía tener éxito y decidió mantener en el cargo a Rosen, quien siempre rechazó las propuestas del expresidente y aseguró que actuaría de acuerdo a la ley-- ante la rebelión del resto de funcionarios de Justicia.

Entre los que han testificado en esta quinta audiencia se encuentran dos de los protagonistas antes citados, tanto Donoghue como Rosen, así como Steven Engel, quien dirigió la Oficina de Asesoría Legal del Departamento, tal y como ha recogido la cadena estadounidense NBC News.

De hecho, un grupo de investigadores federales realizaron pesquisas en casa de Clark este miércoles, según un portavoz de la Oficina del Fiscal Federal en Washington, que confirmó que "había actividad policial en las inmediaciones", tal y como ha recogido la cadena estadounidense CNN.

Testimonios

Por un lado, Donoghue ha reconocido ante el comité que Trump le transmitió que "simplemente debía decir que las elecciones fueron corruptas" y dejarle a él y a otros republicanos "el resto". Asimismo, ha reconocido que tomó notas a mano durante una conversación con el expresidente sobre supuesto fraude electoral.

"Eso tenía que ver con una acusación de que se certificaron más de 200.000 votos en el estado de Pensilvania que en realidad no fueron. A veces, el presidente decía que era 205.000 (y otras) decía que eran 250, pero no había escuchado esto antes", ha destacado, agregando que, en el transcurso de esa conversación, anotó todos los detalles.

De esta forma, ha señalado que trató de explicarle a Trump en "numerosas ocasiones" que no había evidencia de fraude. En las notas, Donoghue escribió que el Departamento de Justicia no podía y no cambiaría el resultado de las elecciones.

Por su parte, Rosen ha testificado ante el comité y ha dicho que mantuvo conversaciones con Trump todos los días entre el 23 de diciembre y el 3 de enero ante una campaña de presión por parte del expresidente para influenciarle sobre el papel del Departamento, según ha recogido la cadena CNN.

"El elemento común de todo esto fue que el presidente expresó su descontento porque el Departamento de Justicia, en su opinión, no había hecho lo suficiente para investigar el fraude electoral", ha indicado Rosen.

Tanto el papel de Clark como el de Donoghue son fundamentales en esta quinta audiencia, ya que el primero escribió un borrador de una carta con su firma, destinada a las autoridades de Georgia, en la que se alegaba fraude electoral en ese y otros estados. Rosen y Donoghue se negaron a firmarla.