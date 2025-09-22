Trump ve a Kirk como un "mártir" y su asesinato como "un ataque contra toda la nación"

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito al comentarista ultraderechista Charlie Kirk como un "mártir", ante la multitud congregada este domingo en Arizona para su funeral en una intervención en la que ha considerado su asesinato como un ataque a "todo" el país.

"En ese terrible día, el 10 de septiembre de 2025, nuestro mayor evangelista de la libertad estadounidense se convirtió en inmortal. Ahora es un mártir de la libertad estadounidense. Sé que hablo en nombre de todos los aquí presentes cuando digo que ninguno de nosotros olvidará jamás a Charlie Kirk, y tampoco lo hará la historia", ha asegurado en un discurso en el que ha señalado que "el asesinato de Charlie no fue sólo un ataque contra un hombre o un movimiento: fue un ataque contra toda nuestra nación".

El inquilino de la Casa Blanca ha elogiado asimismo cómo, gracias a Kirk, ciertas universidades de las que ha dicho "les gusta llamarse a sí mismas como progresistas", "se convirtieron en bastiones del conservadurismo". Durante su visita a estos campus, Kirk "les pedía que se acercaran y, en lugar de silenciarlos, les entregaba un micrófono y les dejaba hablar. Y convenció a muchos de ellos. Era algo bastante sorprendente de ver", ha relatado.

Trump ha denunciado además que "los radicales y sus aliados en los medios de comunicación mintieron sobre él porque no querían que lo escucharais ni aprendierais de él, porque lo que decía e incluso predicaba tenía mucho sentido".

El mandatario ha presenciado el acto acompañado por el multimillonario Elon Musk, en su primera aparición juntos desde la sonada salida del propietario de Tesla y X como asesor de la Casa Blanca por su oposición al paquete fiscal de Trump y posteriores cruce de acusaciones y discusiones en redes sociales.

Preguntado por el asesinato de Kirk, Musk ha considerado que "lo mataron porque sus palabras marcaron la diferencia, porque estaba mostrando la luz a la gente, y lo mató la oscuridad".

También se ha pronunciado la viuda de Kirk, Erika Kirk, que desde el escenario ha dicho sobre el hombre que mató a su marido. "Le perdono porque es lo que hizo Cristo y lo que Charlie habría hecho", ha afirmado, al tiempo que ha prometido continuar con el legado de su marido.

"Todo lo que Turning Point USA construyó gracias a la visión y el arduo trabajo de Charlie, lo multiplicaremos por diez gracias al poder de su recuerdo", ha señalado sobre la organización fundada por el ultraconservador y de la que ha sido nombrada directora ejecutiva.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha destacado ante un abarrotado estadio State Farm de Arizona, con capacidad para más de 60.000 personas, que "Charlie nos trajo la verdad que los jóvenes merecían y se merecen tener una voz".

Así, ha recordado que Kirk defendía con coherencia los valores del matrimonio y la familia como cardinales para una sociedad pujante.

"Su legado está no solo en lo que dijo, sino en cómo vivió.

Charlie hizo mucho más que decir la verdad. La vivió", ha resaltado. Así, ha puesto en valor su ejemplo como "modelo de paternidad cristiana fuerte, una influencia que se extiende más allá de la política". Las autoridades estadounidenses han detenido a un joven como presunto responsable del asesinato. El hombre, de 22 años e identificado como Tyler Robinson, ha sido ya acusado de varios cargos y podría hacer frente a la pena de muerte en caso de ser sentenciado con la muerte de Kirk, quien recibió un disparo en el cuello durante un acto en la citada universidad. Los dirigentes estadounidenses atribuyen a Robinson una ideología de extrema izquierda que habría motivado su acción.