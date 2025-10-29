Trump ve "bastante claro" que no puede optar legalmente a un hipotético tercer mandato

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este miércoles que está "bastante claro" que la Constitución no le permite optar a un tercer mandato en la Casa Blanca, pese a las repetidas alusiones a su posible reelección en los comicios previstos para 2028 lanzados por el propio mandatario y su entorno político en los últimos meses.

"Si la leen, está bastante claro que no puedo presentarme", ha declarado Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial, el Air Force One, acerca de la Constitución de Estados Unidos, antes de añadir que "lo triste" es que actualmente goza de un alto apoyo político, según ha recogido Bloomberg.

Estas palabras han llegado después de que uno de sus principales aliados, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, haya afirmado este mismo martes que no ve "la posibilidad" de que Trump busque ese tercer mandato.

"Ha sido una gran gestión, pero creo que el presidente conoce --y hemos hablado de ello-- las restricciones de la Constitución, por mucho que muchos estadounidenses lo lamenten", ha manifestado.

"No veo cómo enmendar la Constitución, ya que eso lleva unos diez años", ha proseguido el presidente de la Cámara Baja, desechando así una de las posibilidades para facilitar la hipotética candidatura del magnate republicano.

"No veo la posibilidad, pero les aseguro que no vamos a levantar el pie del acelerador", ha afirmado tras señalar que dicha enmienda requeriría una mayoría de dos tercios en la Cámara y el Senado, además de la ratificación de tres cuartas partes de los estados, apoyos que, a priori y antes de las elecciones de mitad de mandato, no sumaría.

Las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca suponen un sustancial cambio de sentido con respecto a sus palabras y actuaciones durante el último año, en el que ha aludido en repetidas ocasiones a una hipotética tercera candidatura presidencial.

A inicios de este octubre, por ejemplo, aprovechó una reunión con líderes del Congreso para mostrar gorras rojas --el color del Partido Republicano-- con el lema "Trump 2028", aunque su segundo hijo, Eric Trump, es quien la porta en la tienda web de la Organización Trump y, en un evento sobre su libro hace diez días, no descartó la idea de presentarse cuando se le preguntó por la idea.

Así y todo, el actual mandatario había asegurado a finales de marzo que "no es broma" su intención de gobernar durante un tercer mandato, subrayando que "hay métodos" que posibilitarían una nueva reelección.

Aquellas declaraciones llegaban diez días después de que su aliado y antiguo asesor Steve Bannon apuntase en la misma dirección, algo que volvió a hacer el pasado jueves al aseverar que a gente "debería acostumbrarse" a la idea de que el presidente obtenga un tercer mandato y que "hay muchas alternativas".

"En el momento oportuno, presentaremos el plan", indicó.

Con todo Trump parece haber cambiado de opinión recientemente y no estaría valorando tales opciones: a principios de esta semana rechazó la idea de buscar la reelección como candidato a la vicepresidencia, para luego hacer que el candidato presidencial renunciara tras ganar. Calificó la idea de "demasiado ingeniosa" y afirmó que el Partido Republicano contaba con un amplio abanico de buenos candidatos, incluyendo a su vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio.