Trump ve "muy cerca" un "acuerdo" para la Franja de Gaza
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deslizado de nuevo este viernes la posibilidad de un "acuerdo" para la Franja de Gaza, en un mensaje de optimismo que coincide con el discurso pronunciado ante la ONU por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no ha dado muestras de rebajar la presión militar.
"Quizás tengamos un acuerdo sobre Gaza, estamos muy cerca", ha esgrimido Trump en declaraciones a los periodistas. Este hipotético pacto, del que no ha dado detalle alguno, implicaría la liberación de los rehenes y "el fin de la guerra".
Prácticamente al mismo tiempo, Netanyahu ha afirmado ante la Asamblea General de Naciones Unidas que sigue dispuesto a "terminar el trabajo" contra Hamás en la Franja de Gaza y a hacerlo "rápido".
Según el primer ministro, la guerra podría acabar inmediatamente si el grupo palestino accediese a las peticiones israelíes, incluida la liberación inmediata de los rehenes.
