Trump ve necesarias más rebajas de tipos de interés, según la Casa Blanca

Por Andrea Shalal y Ryan Patrick Jones

WASHINGTON, 12 dic (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se alegró de que la Reserva Federal bajara las tasas de interés en 25 puntos básicos esta semana, pero quiere ver más reducciones en los costes de endeudamiento, dijo el jueves a la prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Sé que hubo una reducción de un cuarto de punto esta semana pasada, y el presidente se alegró de ver eso, pero cree que se debería hacer más", dijo Leavitt.

El banco central estadounidense recortó los tipos de interés el miércoles, pero señaló que es poco probable que los costos de endeudamiento bajen más en el corto plazo, ya que espera claridad sobre la dirección del mercado laboral, la inflación y la economía en general.

Trump ha criticado repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no recortar los tipos antes y de forma más agresiva. El presidente está entrevistando a candidatos para sustituir a Powell, cuyo mandato al frente del banco central termina en mayo.

Leavitt declinó decir si Trump podría tomar una decisión sobre el sucesor de Powell antes de Navidad, o dar detalles sobre sus conversaciones con los candidatos al puesto. Trump dijo la semana pasada que tomaría una decisión a principios del próximo año.

Cuando se le preguntó si el presidente esperaba que su nominado recortara aún más los tipos, Leavitt dijo a los periodistas: "Creo que el presidente ha sido bastante claro sobre lo que cree que la Fed debería estar haciendo, que es bajar los tipos de interés."

Trump dijo a los periodistas el miércoles que se reuniría con el exgobernador de la Fed Kevin Warsh más tarde en el día. También ha identificado al asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, como posible máximo dirigente para el banco central estadounidense.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, que lidera la búsqueda, dijo previamente que la lista corta también incluía al gobernador de la Fed, Christopher Waller, y a la vicepresidenta de Supervisión de la Fed, Michelle Bowman —ambos nombrados por Trump en el primer mandato del presidente—, así como a Rick Rieder, de BlackRock.

La senadora demócrata Elizabeth Warren, la principal demócrata en el Comité Bancario del Senado, que debe aprobar los nombramientos de la Fed, calificó el jueves a los principales aspirantes de Trump para dirigir la Fed de "títeres de calcetín", señalando a Hassett como alguien que no sería capaz de mantener la independencia del banco central.

Hassett, ampliamente considerado como el favorito para suceder a Powell, trabaja directamente para Trump como director del Consejo Económico Nacional.