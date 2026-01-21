Trump viaja a Davos en medio de tormenta por Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegará el miércoles a Davos (Suiza) para encontrarse con líderes europeos, en medio de la tormenta que desató con sus amenazas de apoderarse de Groenlandia, que pone en riesgo la alianza trasatlántica.

Trump se burló de los europeos un día antes de participar en el Foro Económico Mundial, donde será la estrella de un oscuro drama que causó por poner en duda el destino del territorio autónomo danés.

"Voy a un hermoso lugar en Suiza donde estoy seguro de que me esperan con emoción", dijo Trump con una sonrisa durante una rueda de prensa en la Casa Blanca por el primer aniversario de su segundo periodo presidencial, antes de partir a Davos.

Consultado sobre hasta dónde llegará para anexar Groenlandia a Estados Unidos, Trump respondió: "Se darán cuenta".

Los líderes europeos reunidos en el lujoso resort para esquí suizo ya cerraron filas contra la agresiva postura de "Estados Unidos primero" de Trump.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó a hacerle frente a "los matones".

La Unión Europea prometió una respuesta "firme" ante la amenaza de Trump de nuevos aranceles a los países que no lo respalden en su interés por la isla de Dinamarca, país miembro de la OTAN.

El discurso de Trump está previsto para las 14H30 locales (13H30 GMT) del miércoles y marcará su regreso tras seis años de ausencia de la cumbre que reúne a la élite económica y política global.

En momentos en que Washington y Europa atraviesan su peor ruptura en décadas por sus ambiciones en torno a Groenlandia, Trump dijo que mantendrá varias reuniones sobre este asunto en Davos.

- "Subordinar a Europa" -

Trump insiste en que Groenlandia, una isla rica en minerales, es "vital" para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia, a medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica.

El mandatario estadounidense aumentó la presión al amenazar con nuevos aranceles de hasta un 25% a ocho países europeos por respaldar a Dinamarca. Europa prometió una "respuesta firme".

El martes en Davos, Macron, con gafas oscuras por una lesión en sus ojos, advirtió contra los intentos de Estados Unidos de "subordinar a Europa" y calificó como "inaceptable" la amenaza de nuevos aranceles.

El presidente francés fue objeto de las burlas de Trump, después de que este publicara un mensaje de texto privado en el que Macron proponía una reunión del G7 en París el jueves para discutir la guerra en Ucrania.

Macron dijo luego a la AFP que no había una reunión agendada y Trump afirmó más tarde en Washington que no participaría de un eventual encuentro del G7 esta semana.

Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Trump conduce a las relaciones de Estados Unidos con la Unión Europea a "una espiral descendente".

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, fue ovacionado al advertir en el foro que "Canadá apoya firmemente a Groenlandia y Dinamarca".

Ottawa ha buscado reducir su dependencia de Washington desde que Trump pidió que se convierta en "el estado 51" de Estados Unidos.

Según la Casa Blanca, Trump enfocará su discurso en Davos en la economía estadounidense, en momentos que el alto costo de vida amenaza el éxito de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.

Pero la situación de Groenlandia será el telón de fondo.

- "El fin de la OTAN" -

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, advirtió el martes a sus 57.000 habitantes que aunque poco probable, no se puede descartar el uso de la fuerza militar contra la isla.

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, dijo a la AFP en Davos que cualquier movimiento de Estados Unidos contra un aliado "significaría el fin de la OTAN".

Trump asegura que "ha hecho más por la OTAN que nadie".

El mandatario además puso en duda si los aliados estarían dispuestos a ayudar a Estados Unidos, a pesar de que Dinamarca y otros países miembro respaldaron al país norteamericano después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

En medio de las tensiones con Europa, se espera que Trump anuncie el jueves su "Consejo de Paz", un organismo para resolver conflictos internacionales con una membresía permanente por 1.000 millones de dólares.

La junta fue concebida originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, pero un borrador de su estatuto visto por AFP no parece limitar su función al territorio palestino ocupado.