Trump viaja a Miami para destacar sus logros económicos ante líderes empresariales

MIAMI (AP) — El presidente Donald Trump viaja el miércoles a Miami, en el aniversario de su reelección para un segundo mandato, para hablar en un foro de líderes empresariales y atletas globales sobre lo que considera sus logros económicos.

El discurso del presidente republicano en el America Business Forum será una amplia mirada a su agenda económica y a la forma en que las inversiones que ha logrado en el extranjero ayudan a las comunidades de Estados Unidos, según un alto funcionario de la Casa Blanca. Es un importante esfuerzo de Trump para dar una imagen positiva de la economía, en un momento en que los estadounidenses siguen inquietos por el estado de sus finanzas y el costo de vida, y en el que las principales campañas en las elecciones del martes se centraron en la asequibilidad y la economía.

La encuesta AP Voter Poll, en la que participaron más de 17.000 votantes en Nueva Jersey, Virginia, California y la ciudad de Nueva York, indica que al público le preocupa el incremento de los precios y la reducción de las oportunidades de empleo, a pesar de las promesas de Trump de controlar la inflación y fomentar el crecimiento.

En su discurso, Trump abordará la desregulación, la independencia energética y los precios del petróleo, y la asequibilidad, dijo el funcionario de la Casa Blanca, quien insistió en el anonimato para adelantar el discurso del presidente.

Trump pasó cinco días en Asia la semana pasada, con paradas en Malasia, Japón y Corea del Sur. Trabajó para aliviar las tensiones comerciales con Beijing en una reunión con el líder chino Xi Jinping.

En Tokio, promovió varios importantes proyectos de energía y tecnología para Estados Unidos que serán financiados por Japón.

El alcalde de Miami, Francis Suarez, dijo que, en su opinión, los recientes viajes de Trump han sido transformadores en su presidencia y afirmó que su discurso será un punto culminante del foro, que los organizadores han descrito como una versión más accesible del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, o de la Conferencia Global del Instituto Milken, que reúne a la élite mundial para hablar sobre la economía.

“Esta conferencia no solo reúne a este increíble grupo de personas, sino que también las congrega en un momento particular”, expresó el republicano Suarez.

La visita de Trump también destaca cómo el área de Miami desempeña una función clave en su segundo mandato.

Trump tiene previsto recibir a los líderes de las principales economías ricas y en desarrollo del mundo en la cumbre del Grupo de los 20 del próximo año, que tendrá lugar en su club de golf en la cercana ciudad de Doral, a pesar de lo que los críticos califican como una apariencia de impropiedad.

Los hijos de Trump se han hecho cargo de la gestión de la Organización Trump mientras su padre está en la Casa Blanca, y el presidente ha insistido en que el negocio de su familia no ganará dinero al celebrar la cumbre en el club de golf.

El mandatario quiere ubicar en esa ciudad su futura biblioteca presidencial, que ahora enfrenta un desafío legal sobre si el terreno, localizado en el centro de Miami, se está transfiriendo adecuadamente. Miami también es una de las ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo del próximo año, que Trump ha promovido con entusiasmo como el inicio de varios importantes eventos deportivos globales que tendrán lugar en Estados Unidos. Garantizar el éxito del torneo ha sido una prioridad principal para su gobierno.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien Trump ha desarrollado una estrecha amistad, hablará en el foro de Miami más tarde el miércoles.

