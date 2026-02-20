Trump viajará a China del 31 de marzo al 2 de abril bajo una fuerte tensión en las relaciones

Por Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 20 feb (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a China del 31 de marzo al 2 de abril, informó el viernes un funcionario de la Casa Blanca, sobre un encuentro muy esperado que se dará en un escenario de tensión entre las dos mayores economías del mundo.

Se espera que Trump se reúna con el presidente chino, Xi Jinping, como parte de la visita, mientras ambas partes consideran si prolongar la tregua comercial que ha detenido la escalada de aranceles, dijo el funcionario, que no quiso ser identificado al discutir detalles que aún no se han anunciado públicamente.

"Va a ser una locura", dijo Trump el jueves a líderes extranjeros sobre el viaje a China. "Tenemos que montar el mayor espectáculo que se haya visto en la historia de China".

La visita sería la primera reunión de los líderes desde febrero y la primera visita en persona desde la reunión de octubre en Corea del Sur, donde Trump acordó recortar los aranceles a China a cambio de que Pekín tomara medidas contra el comercio ilícito de fentanilo, reanudara las compras de soja estadounidense y mantuviera el flujo de exportaciones de tierras raras.

Si bien en la reunión de octubre se eludió en gran medida la delicada cuestión de Taiwán, en febrero Xi planteó la venta de armas estadounidenses a la isla.

Washington anunció en diciembre su mayor acuerdo de venta de armas a Taiwán, que incluye US$11.100 millones en armas que, en teoría, podrían usarse para defenderse de un ataque chino. Taiwán espera más negocios de este tipo.

China considera Taiwán como parte de su territorio, una posición que Taipéi rechaza.

Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas formales con China, pero tiene lazos no oficiales con Taiwán y es el principal proveedor de armas de la isla. Washington está obligado por ley a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse. (Reporte de Trevor Hunnicutt, contribución de Katharine Jackson; edición en español de Javier López de Lérida)