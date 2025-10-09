El enviado estadounidense Steve Witkoff afirmó que el presidente Donald Trump viajará a Egipto la próxima semana, después de que el dirigente egipcio Abdel Fatah al Sisi lo invitara a unas celebraciones por el acuerdo de alto al fuego en Gaza.

"El presidente está muy emocionado con venir a Egipto y ese es el plan, que venga la próxima semana", dijo Witkoff durante una reunión con Al Sisi, según un video difundido por la Presidencia egipcia.

La oficina de Al Sisi informó que invitó a Trump a "participar en la celebración que se llevará a cabo en Egipto para conmemorar la conclusión del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza".

La primera fase del acuerdo se firmó durante las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás en Egipto.

El pacto prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2000 palestinos.

Israel afirmó que el cese el fuego empezará "en las 24 horas" siguientes a la reunión de su gabinete de seguridad el jueves.

