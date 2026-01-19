Trump vincula amenaza sobre Groenlandia al desaire del Nobel, y la UE estudia represalias

Por John Irish y Nora Buli

PARÍS/OSLO, 19 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump vinculó su empeño en hacerse con el control de Groenlandia a su fracaso a la hora de ganar el Premio Nobel de la Paz, afirmando que ya no piensa "únicamente en la Paz", mientras la disputa sobre la isla ártica amenazaba el lunes con reavivar una guerra comercial con Europa.

Trump ha intensificado su presión para arrebatar la soberanía de Groenlandia a Dinamarca, país miembro de la OTAN, amenazando con imponer aranceles punitivos a los países que se interpongan en su camino y provocando que la Unión Europea sopese devolver el golpe con sus propias medidas.

La disputa amenaza con poner patas arriba la alianza de la OTAN, que ha apuntalado la seguridad occidental durante décadas y que ya estaba en tensión por la guerra de Ucrania y la negativa de Trump a proteger a los aliados que no gastan lo suficiente en defensa.

También ha sumido las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos, el mayor mercado de exportación del bloque, en una incertidumbre renovada después de que ambas partes alcanzaron con esfuerzo un acuerdo comercial el año pasado en respuesta a los drásticos aranceles de Trump.

En un mensaje escrito al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Stoere, y al que tuvo acceso Reuters, Trump dijo: "Considerando que su País decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 Guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la Paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América".

El Comité Noruego del Nobel airó a Trump al concederle el Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Ella entregó su medalla la semana pasada a Trump durante una reunión en la Casa Blanca, aunque el Comité Nobel dijo que el premio no puede ser transferido, compartido o revocado.

En su mensaje, Trump también reiteró su acusación de que Dinamarca no puede proteger Groenlandia de Rusia o China. "¿Y de todos modos, ¿por qué tienen un 'derecho de propiedad'?", escribió, añadiendo que "el Mundo no está seguro a menos que tengamos el Control Total y Absoluto de Groenlandia".

Trump prometió el sábado aplicar una oleada de aranceles crecientes a partir del 1 de febrero a los miembros de la UE Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia, junto con Reino Unido y Noruega, hasta que Washington pueda comprar Groenlandia.

LÍDERES DE LA UE DICEN QUE NO SE DEJARÁN CHANTAJEAR

Los líderes de la UE debatirán opciones en una cumbre de emergencia que se celebrará el jueves en Bruselas. Una opción es un paquete de aranceles sobre 93.000 millones de euros (US$108.000 millones) de importaciones estadounidenses que podría entrar en vigor de forma automática el 6 de febrero tras una suspensión de seis meses.

Otra opción es el "instrumento anticoerción" (IAC), que no se ha utilizado nunca y podría limitar el acceso a licitaciones públicas, inversiones o actividad bancaria o restringir el comercio de servicios, en los que Estados Unidos tiene superávit con el bloque, incluidos los servicios digitales.

El paquete arancelario parecía contar con un apoyo más amplio como primera respuesta que las medidas contra la coerción, cuyo panorama actual es "muy heterogéneo", según una fuente de la UE.

El ministro alemán de Economía, Lars Klingbeil, su par francés, Roland Lescure, prometieron una respuesta europea unida y clara a cualquier arancel estadounidense adicional. "Alemania y Francia estamos de acuerdo: no nos dejaremos chantajear", dijo Klingbeil en su ministerio, donde recibió a su homólogo francés. "El chantaje entre aliados de 250 años, el chantaje entre amigos, es obviamente inaceptable".

El primer ministro británico, Keir Starmer, pidió calma a los aliados para discutir sobre Groenlandia y añadió que no cree que Trump esté considerando una acción militar para apoderarse de la isla.

"Una guerra arancelaria no beneficia a nadie", afirmó, sugiriendo que Londres no tomaría represalias contra cualquier nuevo arancel estadounidense.

Rusia se negó a comentar si los designios de Estados Unidos sobre Groenlandia eran buenos o malos, pero indicó que es difícil estar en desacuerdo con los expertos en que Trump "pasaría a la (...) historia mundial" si se hace con el control de la isla.

CONMOCIÓN ECONÓMICA

La amenaza de Trump ha sacudido a la industria europea y ha enviado ondas de choque a los mercados financieros en medio de temores de un retorno a la volatilidad de la guerra comercial del año pasado, que sólo se calmó cuando las partes llegaron a acuerdos arancelarios a mediados de año.

"Este último punto álgido ha aumentado la preocupación por una posible ruptura de las alianzas de la OTAN y la interrupción de los acuerdos comerciales del año pasado con varias naciones europeas", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG con sede en Sídney.

Oliver Burkhard, presidente ejecutivo de TKMS, el mayor fabricante de submarinos no nucleares del mundo, afirmó que el cambio de los lazos transatlánticos debería animar a Europa a centrarse en sus propios puntos fuertes y a encontrar formas de ser más independiente.

"Creo que, por supuesto, hay formas más agradables que este tipo de codazos, pero probablemente sea necesario, por decirlo con mis propias palabras, recibir una patada en la espinilla para darnos cuenta de que puede que tengamos que vestirnos de forma diferente en el futuro", declaró a Reuters.

(1 dólar = 0,8604 euros)

(Reporte de John Irish, Nora Buli, Simon Johnson, María Martínez, Leigh Thomas y Christoph Steitz; escrito por Matthias Williams; editado en español por Tomás Cobos y Carlos Serrano)