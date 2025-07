Trump visitará la Fed el jueves, aumentando la presión sobre Powell

Por Jeff Mason, Ankur Banerjee y Dan Burns

24 jul (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un feroz crítico del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, visitará el banco central el jueves, dijo la Casa Blanca, una maniobra sorpresa que aumenta la tensión entre el Gobierno y la Fed. Trump ha arremetido contra Powell en repetidas ocasiones por no recortar los tipos de interés de Estados Unidos de forma más agresiva, llamándole "insensato" el martes y barajando públicamente la posibilidad de despedirle. El presidente republicano, durante su primer mandato, propuso a Powell para dirigir el banco, pero desde entonces se ha distanciado de su elección por desacuerdos sobre los tipos de interés y la economía. Entre los mandatos de Trump, el presidente demócrata Joe Biden propuso a Powell para un segundo mandato. Responsables de la Casa Blanca han acusado a la Fed de gestionar mal la renovación de dos edificios históricos en Washington, sugiriendo una mala supervisión y un posible fraude, echando más leña al fuego de la ira de Trump. El director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, ha cifrado el sobrecoste en “US$700 millones y subiendo”.

El vicejefe de gabinete de la Casa Blanca, James Blair, dijo esta semana que responsables del Gobierno visitarían la Fed el jueves, pero no dijo que el presidente se uniría. En un programa divulgado a los medios el miércoles por la noche, la Casa Blanca dijo que Trump visitaría la Fed a las 16:00 horas (2000 GMT) del jueves. No dijo si Trump se reuniría con Powell. Un responsable de la Reserva Federal no respondió a una solicitud de comentarios.

TÁCTICA INTIMIDATORIA La reacción inicial del mercado a la noticia de la visita de Trump fue moderada, con el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia estable en el 4,387% en las horas de negociación asiática y el dólar debilitándose ligeramente. Las críticas públicas de Trump a Powell y sus insinuaciones sobre un despido han alterado previamente a los mercados financieros y amenazado un pilar clave del sistema financiero mundial: que los bancos centrales sean independientes y estén libres de injerencias políticas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el miércoles que el Gobierno de Trump no tenía prisa por nombrar a un nuevo presidente para reemplazar a Powell, cuyo mandato al frente del banco termina en mayo de 2026. Bessent ha dicho que la Administración probablemente anunciaría un sucesor en diciembre o enero. "Es posible que se haya perdido un poco de emoción de la visita de Trump, dadas las afirmaciones de Bessent de que Trump no tiene intención de despedir a Powell", dijo Matt Simpson, analista de mercado de City Index en Brisbane. "Pero eso tampoco significa que Powell se haya librado.

Trump anunciando una visita personal a la sede de la Fed apenas unos días después de despotricar contra Powell y la renovación se siente menos como un movimiento político y más como una táctica de intimidación. Por lo general, los presidentes estadounidenses se abstienen de comentar la política de la Reserva Federal en deferencia a la autonomía del banco, pero Trump, cuyo estilo de gobierno ignora las tradiciones políticas, no ha seguido ese ejemplo.

Desde que volvió al poder en enero, Trump ha atacado a instituciones, desde bufetes de abogados a universidades y organizaciones de medios de comunicación, en un esfuerzo por remodelar la sociedad estadounidense de acuerdo con su visión. Ha utilizado el mismo mazo verbal contra la Fed, presionando a Powell para que baje los tipos y criticándole por no estimular más la economía. (Información de Jeff Mason, Ankur Banerjee y Dan Burns; edición de Scott Malone y William Mallard; editado en español por Irene Martínez)