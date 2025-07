Trump visitará la Reserva Federal en medio de sus ataques al presidente del banco central de EEUU

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto visitar este jueves la Reserva Federal, en una inusual cita oficial que llega en mitad de los ataques, incluso personales, que el inquilino de la Casa Blanca descarga regularmente contra el banquero central estadounidense, Jerome Powell, por no haber bajado los tipos de interés. La visita, según consta en la agenda de actividades del presidente que fue distribuida a los medios en la tarde de ayer, comenzará a las 16.00 horas de Washington, pero no se especifica si está previsto un encuentro entre Trump y Powell. Según destaca la prensa estadounidense, es la primera vez en casi dos décadas que el presidente de EEUU realizará un viaje oficial al banco central del país, por lo que la visita es considerada como un gesto simbólico en relación con la independencia de la entidad y un nuevo capítulo en las presiones desde la Casa Blanca al presidente de la Fed para bajar los tipos de interés. En este sentido, *The New York Times* señala que altos funcionarios de la Administración ya tenían previsto visitar el jueves las obras de remodelación en la sede del banco central, cuyo sobrecoste ha sido duramente criticado recientemente por el presidente estadounidense. La Fed, que pausó las bajadas de los tipos de interés el pasado mes de enero, tiene previsto reunirse para evaluar nuevamente su política monetaria el próximo miércoles. En el día de ayer, Trump volvió a criticar la labor de Jerome Powell, a quien apoda "Tardón", al afirmar que unos tipos de interés demasiado elevados están enfriando el mercado inmobiliario, perjudicando así a las familias estadounidenses y al país. "Nuestro país tiene que pagar una tasa más alta de lo que debería ser debido a 'Tardón'. Nuestra tasa debería ser tres puntos más baja que la actual, ahorrándonos un billón de dólares al año (como país)", dijo Trump. "Este testarudo de la Reserva Federal simplemente no lo entiende; nunca lo entendió y nunca lo entenderá. La Junta (de la Fed) debería actuar, ¡pero no tiene el coraje para hacerlo!", añadió.