Trump vuelve a presionar a la Fed para que baje más los tipos de interés

SEÚL, 29 oct (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quejó el jueves de la Reserva Federal, apuntando una vez más al jefe del banco central, Jerome Powell, por los supuestos retrasos en el recorte de los tipos de interés.

"Jerome 'Demasiado Tarde' Powell", dijo Trump en un discurso en la ciudad surcoreana de Gyeongju, provocando las risas de una audiencia de ejecutivos y líderes corporativos reunidos para la del grupo APEC.

"No vamos a tener una Fed que suba los tipos de interés porque esté preocupada por la inflación dentro de tres años", añadió Trump, admitiendo que la inflación podría acelerarse con el tiempo.

El mandatario dijo que esperaba que la economía estadounidense se expandiera un 4% en el primer trimestre de 2026, muy por encima de una estimación media en una encuesta de Reuters, ya que los economistas ven que los nuevos impuestos a la importación de su Gobierno siguen siendo un lastre para la economía.

Los comentarios del jueves subrayan la tensión entre Trump y la Reserva Federal, ya que Trump ha atacado a Powell por no recortar las tasas de interés rápidamente, diciendo que la Fed se está quedando atrás de su homóloga europea y perjudicando la confianza empresarial.

Los analistas esperan que la Fed recorte su tipo de interés de referencia en un cuarto de punto en una reunión los días 28 y 29 de octubre.

Trump también enumeró promesas de inversión que, según dijo, ascienden a cientos de miles de millones de dólares de empresas globales como la taiwanesa TSMC Global, la japonesa SoftBank y la surcoreana Hyundai Motor, así como de compañías farmacéuticas.

Asimismo, añadió que quiere trabajar con Corea del Sur y Japón en la construcción naval. (Información de Cynthia Kim; edición de Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)