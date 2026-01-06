Trump y asesores discuten opciones para adquirir Groenlandia y la militar es una: Casa Blanca

WASHINGTON, 6 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo están discutiendo las opciones para adquirir Groenlandia y el uso de las Fuerzas Armadas para lograr el objetivo es "siempre una opción", dijo el martes la Casa Blanca.

"El presidente Trump ha hecho saber que adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos, y es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica",

dijo la Casa Blanca en un comunicado en respuesta a consultas de Reuters.

"El presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para conseguir este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es siempre una opción a disposición del comandante en jefe", agregó. (Reporte de Steve Holland, Jeff Mason y Bo Erickson, edición en español de Javier López de Lérida)