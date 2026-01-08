Trump y Congreso buscan acabar con la prohibición a la minería en el norte de Minnesota

Por Ernest Scheyder

8 ene (Reuters) -

El Gobierno de Donald Trump y el Congreso de Estados Unidos lanzan esta semana un plan para anular la prohibición a la minería del expresidente Joe Biden en el norte de Minnesota y evitar que futuros gobiernos tomen medidas similares, según funcionarios y documentos revisados por Reuters. La medida se ha estado gestando durante gran parte del año pasado e implica una compleja serie de pasos legislativos que beneficiarán al proyecto de cobre, cobalto y níquel Twin Metals de la chilena Antofagasta, una de las mayores reservas sin explotar de estos minerales críticos en Norteamérica.

No se había informado previamente de los detalles del plan.

La decisión marca un cambio de foco del mandatario Donald Trump en los proyectos mineros nacionales de Estados Unidos, cuando su administración continúa buscando el acceso a los minerales en Groenlandia, Ucrania y otros lugares.

Es casi seguro que el plan de Minnesota aumente aún más la tensión sobre dónde y cómo obtener minerales cruciales para la economía electrificada y la defensa nacional. El cobre, el níquel y el cobalto se utilizan para construir vehículos eléctricos, centros de datos de inteligencia artificial, turbinas eólicas, armamento y una serie de otros dispositivos.

Biden bloqueó en 2023 la explotación minera de 225.504 acres en el Bosque Nacional Superior durante 20 años, alegando preocupaciones medioambientales y la creencia de que la economía de la región se beneficiaría más de la actividad recreativa que de la minería.

La prohibición de la minería se presentó en el Registro Federal, que hace un seguimiento de las acciones del poder ejecutivo, pero no en el Registro del Congreso, que hace un seguimiento de los movimientos legislativos y sirve de notificación oficial al Congreso.

En virtud de una ley de 1976 conocida como Ley de Política y Gestión de Tierras Federales, el presidente debe notificar al Congreso las órdenes sobre tierras públicas que afecten a más de 5.000 acres. Dado que Biden no presentó la notificación en el Registro del Congreso, el Departamento del Interior de Trump lo hace ahora con la expectativa de que sea rechazada por el Congreso.

El congresista de Minnesota Pete Stauber, un republicano que representa al norte de Minnesota, planea para el viernes presentar una legislación con el objetivo de rechazar la prohibición de la minería. Si el Congreso y Trump lo aprueban, lo que se espera en el órgano controlado por los republicanos, un futuro presidente no podría reproducir la prohibición de Biden debido a una disposición de la Ley de Revisión del Congreso de 1996.

"Tenemos industrias aquí en nuestro país que necesitan estos minerales críticos. Nunca debemos depender de adversarios extranjeros como China para el suministro", dijo a Reuters Stauber, quien también es presidente del Subcomité de Energía y Recursos Minerales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La Casa Blanca no estaba inmediatamente disponible para hacer comentarios.

Si se levanta la prohibición de la minería, la administración Trump sería entonces libre de volver a emitir arrendamientos mineros para Antofagasta, que tiene su sede en Chile, que ha estado tratando de desarrollar la mina durante décadas en tierras controladas por el Gobierno federal. La mina aún tendría que someterse a una revisión ambiental y obtener permisos.

Stauber dijo que la administración Trump le ha dicho que está trabajando en la reemisión de los contratos de arrendamiento, pero no tenía detalles.

La unidad Twin Metals de Antofagasta dijo que espera recuperar los contratos de arrendamiento en un futuro próximo, pero aplazó los comentarios sobre los esfuerzos para anular la prohibición de la minería hasta que se introduzca la legislación. Antofagasta lleva mucho tiempo diciendo que utilizará los equipos más avanzados para proteger el medio ambiente.

(Reportaje de Ernest Scheyder. Edición en español de Manuel Farías)