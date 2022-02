Trump y dos de sus hijos tendrán que declarar por investigación de la fiscal de nueva york

Por Karen Freifeld y Jonathan Stempel

NUEVA YORK, 17 feb (Reuters) - Un juez de Nueva York dictamin贸 el jueves que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dos de sus hijos deben responder a preguntas bajo juramento en el marco de una investigaci贸n civil de la fiscal general del estado sobre los negocios de su empresa familiar.

El juez Arthur Engoron de la corte estatal de Nueva York en Manhattan fall贸 a favor de la fiscal general Letitia James, quien busca hacer cumplir las citaciones para obligar a declarar a Trump, su hijo Donald Trump Jr y su hija Ivanka Trump.

Engoron dijo que James ten铆a "el claro derecho" de interrogar a los Trump tras haber descubierto "copiosas pruebas de un posible fraude financiero".

Engoron orden贸 a los Trump que se sometieran a las preguntas en un plazo de 21 d铆as.

Alan Futerfas, abogado de los hijos de Trump, no quiso hacer comentarios. Los abogados de Donald Trump no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. (Reporte de Karen Freifeld, Jonathan Stempel. Reporte adicional de Luc Cohen en New York)